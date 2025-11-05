https://crimea.ria.ru/20251105/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1150655019.html
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ожидаются небольшие дожди, местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-05T00:01
2025-11-05T00:01
2025-11-04T22:43
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336922_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_ce777a2a4e57bdc1b12691905abcba0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ожидаются небольшие дожди, местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336922_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_a93c94c816c5a4954f7b1787433fa0a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В Крыму в среду ожидается туман и до 19 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ожидаются небольшие дожди, местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидается местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, днем +14…19, в горах +8…13", - отметили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.