Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1150655019.html
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ожидаются небольшие дожди, местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-05T00:01
2025-11-04T22:43
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336922_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_ce777a2a4e57bdc1b12691905abcba0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ожидаются небольшие дожди, местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336922_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_a93c94c816c5a4954f7b1787433fa0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В Крыму в среду ожидается туман и до 19 градусов тепла

00:01 05.11.2025
 
© Telegram Галина ОгневаТуман в Алуште
Туман в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ожидаются небольшие дожди, местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидается местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, днем +14…19, в горах +8…13", - отметили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымская погодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
22:30"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное
22:26В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
22:11Путин сделал заявление о системе "Орешник"
21:58"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
21:54Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
21:40Юрий Николаев – биография
21:26В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык
21:18Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
21:02Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
20:47На Солнце произошла очень сильная вспышка
20:41Киев получил две системы Patriot от Германии
20:30Рейд в Севастополе закрыли
20:20В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры
19:48Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки
19:33Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
19:19Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией
18:56В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
18:39Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
Лента новостейМолния