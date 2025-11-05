https://crimea.ria.ru/20251105/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1150655019.html

Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ожидаются небольшие дожди, местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.11.2025

крым

крымская погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ожидаются небольшие дожди, местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

