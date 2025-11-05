Рейтинг@Mail.ru
Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света
Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света
Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света
300 населенных пунктов Херсонской области обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Об этом сообщил в среду губернатор региона
херсонская область
владимир сальдо
электроэнергия
лэп
электросети
новости
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_8d33a1df41f44b3fddc3ca1b7add3021.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 300 населенных пунктов Херсонской области обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Об этом сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор уточнил, что все социальные объекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады "Херсонэнерго" и "Россетей". Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, подачу электричества планируется восстановить в короткие сроки.Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа были обесточены из-за аварии в среду вечером, сообщила ранее глава администрации Алушты Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиДва миллиарда рублей направят на модернизацию сетей ХерсонщиныВ Херсонской области и Энергодаре восстановили электроснабжение
херсонская область
херсонская область, владимир сальдо, электроэнергия, лэп, электросети, новости, отключение электроэнергии
Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света

200 тысяч человек остались без света из-за отключения высоковольтной линии на Херсонщине

21:47 05.11.2025
 
© РИА Новости КрымЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 300 населенных пунктов Херсонской области обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Об этом сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.
"Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи. Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов – это более 300 населенных пунктов и 200 тысяч человек", – проинформировал Сальдо.
Губернатор уточнил, что все социальные объекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады "Херсонэнерго" и "Россетей". Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, подачу электричества планируется восстановить в короткие сроки.
Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа были обесточены из-за аварии в среду вечером, сообщила ранее глава администрации Алушты Галина Огнева.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины
В Херсонской области и Энергодаре восстановили электроснабжение
 
Лента новостейМолния