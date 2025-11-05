https://crimea.ria.ru/20251105/avariya-na-vysokovoltnoy-linii-na-khersonschine-200-tysyach-chelovek-bez-sveta-1150689510.html
Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света
Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света
300 населенных пунктов Херсонской области обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Об этом сообщил в среду губернатор региона... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T21:47
2025-11-05T21:47
2025-11-05T21:47
херсонская область
владимир сальдо
электроэнергия
лэп
электросети
новости
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_8d33a1df41f44b3fddc3ca1b7add3021.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 300 населенных пунктов Херсонской области обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Об этом сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор уточнил, что все социальные объекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады "Херсонэнерго" и "Россетей". Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, подачу электричества планируется восстановить в короткие сроки.Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа были обесточены из-за аварии в среду вечером, сообщила ранее глава администрации Алушты Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиДва миллиарда рублей направят на модернизацию сетей ХерсонщиныВ Херсонской области и Энергодаре восстановили электроснабжение
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6e0570e17ef75cc2ef9d81b9c9bbcaee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, электроэнергия, лэп, электросети, новости, отключение электроэнергии
Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света
200 тысяч человек остались без света из-за отключения высоковольтной линии на Херсонщине