Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света

300 населенных пунктов Херсонской области обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Об этом сообщил в среду губернатор региона...

2025-11-05T21:47

2025-11-05T21:47

2025-11-05T21:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 300 населенных пунктов Херсонской области обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Об этом сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор уточнил, что все социальные объекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады "Херсонэнерго" и "Россетей". Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, подачу электричества планируется восстановить в короткие сроки.Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа были обесточены из-за аварии в среду вечером, сообщила ранее глава администрации Алушты Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиДва миллиарда рублей направят на модернизацию сетей ХерсонщиныВ Херсонской области и Энергодаре восстановили электроснабжение

