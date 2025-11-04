https://crimea.ria.ru/20251104/yuriy-nikolaev--biografiya-1150662186.html
Юрий Николаев – биография
Юрий Николаев – биография
Юрий Александрович Николаев – народный артист России, актер и телеведущий. Он родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе, Молдавская ССР.
В 1970 окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности "актер театра и кино".После пять лет был актером в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина.В это же время – с 1973 по 1975 годы – внештатно работал на телевидении. А с 1975 года попал в штат отдела дикторов центрального телевидения Гостелерадио СССР.С 1975 по 1991 был постоянным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". Также вел программы "Голубой огонек", "Песня года". С марта 1995 года стал одним из продюсеров развлекательной программы "Угадай мелодию!".В 1996 придумал и воплотил на экране первую национальную премию детского творчества "Призвание".С 9 июля 2017 по 5 сентября 2021 года был ведущим утренней программы-интервью "Честное слово" на "Первом канале". Также периодически вел праздничные концерты.Николаев – дважды лауреат премии Союза журналистов России, с 1994 года за заслуги в области искусства стал Заслуженным артистом РФ. С 1998 года – Народный артист России. С 2007 года — член Академии Российского телевидения.В 2007 году удостоен Ордена Дружбы за заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу. В 2014 получил Орден Почета за заслуги в развитии отечественного телевидения, радиовещания, печати. В 2018 удостоен почетной грамоты президента РФ, а в 2019-м – премии правительства.Умер Юрий Николаев в возрасте 76 лет.
Юрий Николаев – биография
21:40 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Юрий Александрович Николаев – народный артист России, актер и телеведущий. Он родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе, Молдавская ССР.
В 1970 окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности "актер театра и кино".
После пять лет был актером в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина.
В это же время – с 1973 по 1975 годы – внештатно работал на телевидении. А с 1975 года попал в штат отдела дикторов центрального телевидения Гостелерадио СССР.
С 1975 по 1991 был постоянным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". Также вел программы "Голубой огонек", "Песня года".
С марта 1995 года стал одним из продюсеров развлекательной программы "Угадай мелодию!".
В 1996 придумал и воплотил на экране первую национальную премию детского творчества "Призвание".
С 9 июля 2017 по 5 сентября 2021 года был ведущим утренней программы-интервью "Честное слово" на "Первом канале". Также периодически вел праздничные концерты.
Николаев – дважды лауреат премии Союза журналистов России, с 1994 года за заслуги в области искусства стал Заслуженным артистом РФ. С 1998 года – Народный артист России. С 2007 года — член Академии Российского телевидения.
В 2007 году удостоен Ордена Дружбы за заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу. В 2014 получил Орден Почета за заслуги в развитии отечественного телевидения, радиовещания, печати. В 2018 удостоен почетной грамоты президента РФ, а в 2019-м – премии правительства.
Умер
Юрий Николаев в возрасте 76 лет.