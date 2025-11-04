https://crimea.ria.ru/20251104/vstrecha-mishustina-i-si-tszinpina-v-kitae--glavnoe-1150644437.html

Встреча Мишустина и Си Цзиньпина в Китае – главное

Встреча Мишустина и Си Цзиньпина в Китае – главное - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Встреча Мишустина и Си Цзиньпина в Китае – главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели 30-ю традиционную встречу в Пекине, по итогам которой приняли... РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T08:12

2025-11-04T08:12

2025-11-04T08:02

михаил мишустин

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

россия

политика

внешняя политика

санкции

санкции против россии

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150644304_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_318bcec3762e58eb0b941e25e1a05684.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели 30-ю традиционную встречу в Пекине, по итогам которой приняли совместное коммюнике, согласовывающее ряд политических и экономических решений двух стран. Всего подписано 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта.Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. Борьба с санкциями и нацвалютыРоссия и Китай продолжат работу над укреплением сотрудничества по линии БРИКС и ШОС и готовы продолжать укреплять взаимодействие между финансовыми ведомствами двух стран. "Для этого они договорились сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах", - говорится в документе.Кроме того, в документе прописано решение предпринимать усилия для развития сотрудничества и взаимопомощи в сфере противодействия односторонним принудительным мерам.Поддержка суверенитетаКитай поддерживает усилия РФ по обеспечению безопасности, стороны готовы защищать принципы устава ООН в их полноте, совокупности и взаимосвязи в качестве международно-правовой основы, содействовать формированию более справедливого многополярного мирового порядка.А Россия, в свою очередь, выступает против "независимости Тайваня"."Российская сторона отмечает важность и авторитет Резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН. Подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай", - говорится в документе.Борьба с фашизмомПри этом Россия и Китай готовы совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории."Будучи в числе главных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совета Безопасности ООН, Россия и Китай готовы совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории", - говорится в коммюнике.Сотрудничество в области ИИМосква и Пекин также решили учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта."Учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в качестве аналитического консультативного механизма, обеспечивающего подготовку конкретных предложений, технических рекомендаций и практических решений по реализации сотрудничества в части этического управления ИИ, стандартизации и промышленного применения ИИ", - говорится в документе.Освоение космоса и технологии"Страны договорились углублять контакты по всем направлениям космической деятельности, представляющим взаимный интерес, в том числе по реализации проектов программы сотрудничества в области космоса между государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией на 2023-2027 годы", - говорится в документе.Кроме того, продолжат наращивать потенциал научно-технического взаимодействия, в том числе в сфере фундаментальных исследований. В планах – разработать дорожную карту сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на 2026-2030 годы."Стороны позитивно оценивают результаты российско-китайского сотрудничества в области научно-технических инноваций и высоких технологий. Намерены и далее углублять сотрудничество с тем, чтобы придать мощный импульс качественному экономическому и социальному развитию и модернизации промышленности двух стран", - следует из документа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

китай

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, политика, внешняя политика, санкции, санкции против россии, в мире, экономика, новости