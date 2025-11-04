https://crimea.ria.ru/20251104/v-sevastopole-polnostyu-zakryli-proezd-po-ulitse-krestovskogo-1150652176.html

В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского

В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского - РИА Новости Крым, 04.11.2025

В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского

В Севастополе днем во вторник полностью ограничили движение транспорта по улице Крестовского. Это связано в дорожными работами, сообщили в городском... РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T14:17

2025-11-04T14:17

2025-11-04T14:17

ситуация на дорогах крыма

севастополь

городская среда

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

новости севастополя

департамент транспорта севастополя

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111232/84/1112328410_0:546:5520:3651_1920x0_80_0_0_5a2f14051367b64dd7950208667ebbb7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе днем во вторник полностью ограничили движение транспорта по улице Крестовского. Это связано в дорожными работами, сообщили в городском департаменте транспорта.По данным ведомства, с 14:00 изменены маршруты шести автобусов и троллейбусов. Так, маршруты 9, 34, 94 будут следовать от пл. 1 мая через пл. 40-летия Октября, по ул. Спартаковская на 2-ое отделение Золотой балки. Маршруты 126, 129, 182 – от пл. 1 мая через пл. 40-летия Октября по ул. Спартаковская и далее по маршруту движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, логистика