В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе днем во вторник полностью ограничили движение транспорта по улице Крестовского. Это связано в дорожными работами, сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за проведения дорожных работ по улице Крестовского вводится временное ограничение проезда для всех видов транспорта. Маршруты общественного транспорта будут объезжать участок по улице Спартаковская в прямом и обратном направлении", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 14:00 изменены маршруты шести автобусов и троллейбусов.
Так, маршруты 9, 34, 94 будут следовать от пл. 1 мая через пл. 40-летия Октября, по ул. Спартаковская на 2-ое отделение Золотой балки.
Маршруты 126, 129, 182 – от пл. 1 мая через пл. 40-летия Октября по ул. Спартаковская и далее по маршруту движения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.