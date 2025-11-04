Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251104/v-sevastopole-polnostyu-zakryli-proezd-po-ulitse-krestovskogo-1150652176.html
В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского
В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского
В Севастополе днем во вторник полностью ограничили движение транспорта по улице Крестовского. Это связано в дорожными работами, сообщили в городском... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T14:17
2025-11-04T14:17
ситуация на дорогах крыма
севастополь
городская среда
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111232/84/1112328410_0:546:5520:3651_1920x0_80_0_0_5a2f14051367b64dd7950208667ebbb7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе днем во вторник полностью ограничили движение транспорта по улице Крестовского. Это связано в дорожными работами, сообщили в городском департаменте транспорта.По данным ведомства, с 14:00 изменены маршруты шести автобусов и троллейбусов. Так, маршруты 9, 34, 94 будут следовать от пл. 1 мая через пл. 40-летия Октября, по ул. Спартаковская на 2-ое отделение Золотой балки. Маршруты 126, 129, 182 – от пл. 1 мая через пл. 40-летия Октября по ул. Спартаковская и далее по маршруту движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111232/84/1112328410_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_39a8044659af36eec584ec8de4910e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, логистика
В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского

В Севастополе из-за дорожных работ закрыли для транспорта улицу Крестовского

14:17 04.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Дорожный знак "Объезд"
Дорожный знак Объезд - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе днем во вторник полностью ограничили движение транспорта по улице Крестовского. Это связано в дорожными работами, сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за проведения дорожных работ по улице Крестовского вводится временное ограничение проезда для всех видов транспорта. Маршруты общественного транспорта будут объезжать участок по улице Спартаковская в прямом и обратном направлении", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 14:00 изменены маршруты шести автобусов и троллейбусов.
Так, маршруты 9, 34, 94 будут следовать от пл. 1 мая через пл. 40-летия Октября, по ул. Спартаковская на 2-ое отделение Золотой балки.
Маршруты 126, 129, 182 – от пл. 1 мая через пл. 40-летия Октября по ул. Спартаковская и далее по маршруту движения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольГородская средаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогНовости СевастополяДепартамент транспорта СевастополяЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:46Мать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартире
14:32Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
14:17В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского
14:04Крымский мост сейчас – пробки выросли вдвое
13:51В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ
13:37Киев несет большие потери в людях и технике – новые цифры Минобороны
13:18В России появится дорожная карта по производству редких металлов
13:04У Крымского моста выросли очереди с обеих сторон
12:56На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики
12:50Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
12:30Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
12:22Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
12:09В Риме частично упавшая башня возле Колизея может полностью разрушиться
11:52Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма
11:38Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
11:23Киев "до смерти" напуган реакцией украинцев на отключения света зимой
11:04ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют
10:57Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
10:45Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области
10:39Танец единства – в "Артеке" устроили большой танцевальный флешмоб
Лента новостейМолния