В России появится два новых праздника
В России появится два новых праздника - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В России появится два новых праздника
Президент России Владимир Путин установил два новых праздника – День коренных малочисленных народов России и День языков РФ. Соответствующие указы размещены на... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T09:10
2025-11-04T09:10
2025-11-04T09:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил два новых праздника – День коренных малочисленных народов России и День языков РФ. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.День языков Российской Федерации будут отмечать 8 сентября.День коренных малочисленных народов России будут праздновать 30 апреля.Указы вступают в силу со дня их подписания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В России появится два новых праздника
В России будут отмечать День языков и День коренных малочисленных народов – указ
09:10 04.11.2025 (обновлено: 09:18 04.11.2025)