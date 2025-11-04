https://crimea.ria.ru/20251104/v-rossii-poyavitsya-dva-novykh-prazdnika-1150645031.html

В России появится два новых праздника

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил два новых праздника – День коренных малочисленных народов России и День языков РФ. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.День языков Российской Федерации будут отмечать 8 сентября.День коренных малочисленных народов России будут праздновать 30 апреля.Указы вступают в силу со дня их подписания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

