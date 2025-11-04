Рейтинг@Mail.ru
В России появится два новых праздника - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В России появится два новых праздника
В России появится два новых праздника - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В России появится два новых праздника
Президент России Владимир Путин установил два новых праздника – День коренных малочисленных народов России и День языков РФ. Соответствующие указы размещены на... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T09:10
2025-11-04T09:18
владимир путин (политик)
закон и право
россия
праздники и памятные даты
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил два новых праздника – День коренных малочисленных народов России и День языков РФ. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.День языков Российской Федерации будут отмечать 8 сентября.День коренных малочисленных народов России будут праздновать 30 апреля.Указы вступают в силу со дня их подписания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
В России появится два новых праздника

В России будут отмечать День языков и День коренных малочисленных народов – указ

09:10 04.11.2025 (обновлено: 09:18 04.11.2025)
 
Празднование 5-й годовщины присоединения Крыма к России в Симферополе
Празднование 5-й годовщины присоединения Крыма к России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил два новых праздника – День коренных малочисленных народов России и День языков РФ. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
День языков Российской Федерации будут отмечать 8 сентября.
"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", - говорится в документе.
День коренных малочисленных народов России будут праздновать 30 апреля.
"В целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации постановляю: установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля", - говорится в документе.
Указы вступают в силу со дня их подписания.
