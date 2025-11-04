Рейтинг@Mail.ru
В России появится дорожная карта по производству редких металлов - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В России появится дорожная карта по производству редких металлов
В России появится дорожная карта по производству редких металлов - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В России появится дорожная карта по производству редких металлов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов... РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.Срок -исполнения поставлен 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Новости
В России появится дорожная карта по производству редких металлов

Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов в России

13:18 04.11.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов", - говорится в перечне.

Срок -исполнения поставлен 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
