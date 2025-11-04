https://crimea.ria.ru/20251104/v-rossii-poyavitsya-dorozhnaya-karta-po-proizvodstvu-redkikh-metallov-1150651615.html
В России появится дорожная карта по производству редких металлов
2025-11-04T13:18
2025-11-04T13:18
2025-11-04T13:06
владимир путин (политик)
россия
закон и право
редкоземельные металлы
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.Срок -исполнения поставлен 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
