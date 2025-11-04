https://crimea.ria.ru/20251104/v-rime-chastichno-upavshaya-bashnya-vozle-kolizeya-mozhet-polnostyu-razrushitsya-1150649707.html

В Риме частично упавшая башня возле Колизея может полностью разрушиться

В Риме частично упавшая башня возле Колизея может полностью разрушиться - РИА Новости Крым, 04.11.2025

В Риме частично упавшая башня возле Колизея может полностью разрушиться

Частично упавшая в Риме средневековая башня Конти находится в аварийном состоянии, существует риск ее полного обрушения. Об этом пишет местная газета Corriere... РИА Новости Крым, 04.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Частично упавшая в Риме средневековая башня Конти находится в аварийном состоянии, существует риск ее полного обрушения. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.В понедельник в центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни. Строение находилось на реставрации, при ЧП пострадали трое рабочих. Позднее произошло повторное обрушение конструкций. Одного попавшего под обвал рабочего удалось вызволить спустя 11 часов и доставить в больницу, где он скончался от проблем с сердцем.Строительство башни Конти в районе римского Форума началось в IX веке. В начале XIII века она была перестроена по заказу папы Иннокентия III, происходившего из дворянского рода Конти. До 2007 года в здании располагались офисы мэрии Рима. В 2022 году власти начали крупную реконструкцию башни, по итогам которой в 2026 году она должна была стать музейным пространством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

