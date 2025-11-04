Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ
В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ
Украинские силовики задержали в подконтрольной Киеву части Донбасса настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Украинские силовики задержали в подконтрольной Киеву части Донбасса настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.Как утверждается в Telegram-канале ведомства, "СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ" якобы за "фейки" о ВСУ и оправдание "российской агрессии", в частности во время служб в храме.Киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории Украины волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – наибольшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ и проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия", а фактически обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, чтобы "доказать" их антиукраинскую деятельность.В отношении некоторых представителей духовенства суды в разных регионах Украины вынесли обвинительные приговоры, многие из задержанных представителей УПЦ арестованы. Сотни храмов УПЦ захвачены силой украинскими раскольниками при поддержке местных властей.С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
украина
В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ

В подконтрольной Киеву части Донбасса СБУ задержала настоятеля одного из храмов УПЦ

13:51 04.11.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийШеврон СБУ
Шеврон СБУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Украинские силовики задержали в подконтрольной Киеву части Донбасса настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как утверждается в Telegram-канале ведомства, "СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ" якобы за "фейки" о ВСУ и оправдание "российской агрессии", в частности во время служб в храме.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.
Киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории Украины волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – наибольшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ и проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия", а фактически обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, чтобы "доказать" их антиукраинскую деятельность.
В отношении некоторых представителей духовенства суды в разных регионах Украины вынесли обвинительные приговоры, многие из задержанных представителей УПЦ арестованы. Сотни храмов УПЦ захвачены силой украинскими раскольниками при поддержке местных властей.
С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
