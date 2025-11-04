https://crimea.ria.ru/20251104/v-podkontrolnoy-kievu-chasti-donbassa-zaderzhan-mitropolit-upts-1150649828.html

В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ

украина

сбу (служба безопасности украины)

события в донбассе

ситуация в донбассе: новости и комментарии

происшествия

украинская православная церковь (упц)

церковный раскол на украине

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Украинские силовики задержали в подконтрольной Киеву части Донбасса настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.Как утверждается в Telegram-канале ведомства, "СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ" якобы за "фейки" о ВСУ и оправдание "российской агрессии", в частности во время служб в храме.Киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории Украины волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – наибольшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ и проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия", а фактически обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, чтобы "доказать" их антиукраинскую деятельность.В отношении некоторых представителей духовенства суды в разных регионах Украины вынесли обвинительные приговоры, многие из задержанных представителей УПЦ арестованы. Сотни храмов УПЦ захвачены силой украинскими раскольниками при поддержке местных властей.С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ

