В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры
В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры
Случаев браконьерства в водах Черного моря со времени воссоединения Крыма с Россией стало в разы меньше, а в последнее время эта проблема практически... РИА Новости Крым, 04.11.2025
черное море
браконьерство
рыбный промысел в крыму
рыба
рыболовство
рыбалка
денис кратюк
новости крыма
черное море
черное море, браконьерство, рыбный промысел в крыму, рыба, рыболовство, рыбалка, денис кратюк, новости крыма
В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры

Работа пограничников свела заграничное браконьерство в Черном море на нет – минсельхоз

20:20 04.11.2025
 
© Фото: пресс-служба пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Задержание браконьеров
Задержание браконьеров
© Фото: пресс-служба пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Случаев браконьерства в водах Черного моря со времени воссоединения Крыма с Россией стало в разы меньше, а в последнее время эта проблема практически нивелирована. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

"Браконьеры поутихли в связи с нормальной активной работой погранслужбы. Заход в наши территориальные воды стал намного сложнее, потому что все это пеленгуется. Желающих рискнуть все меньше и меньше, их практически нет", – сказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.

При этом Кратюк добавил, что ранее основной целью браконьеров была камбала-калкан, которая является сверхдорогим и сверхценным видом рыбы на турецком берегу.
В украинскую бытность Крыма браконьеры, пользуясь несовершенством украинского законодательства, промышляли камбалу-калкана у берегов Крымского полуострова. Они пользовались варварскими методами вылова, что наносило рыбным запасам Черного моря у берегов полуострова огромный урон, отметил он.
В 2011 году, по сведениям заместителя директора Института биологии южных морей (ИнБЮМ) по научной работе Александра Болтачева, более 600 тысяч тонн черноморского вылова в год приходилось на Турцию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублей
Ущерб на миллион: браконьер попался на вылове осетра в Азовском море
Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами
 
Черное мореБраконьерствоРыбный промысел в КрымуРыбаРыболовствоРыбалкаДенис КратюкНовости Крыма
 
