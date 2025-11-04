В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры

https://crimea.ria.ru/20251104/v-chernoe-more-bolshe-ne-zakhodyat-inostrannye-brakonery-1150493501.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Случаев браконьерства в водах Черного моря со времени воссоединения Крыма с Россией стало в разы меньше, а в последнее время эта проблема практически нивелирована. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.При этом Кратюк добавил, что ранее основной целью браконьеров была камбала-калкан, которая является сверхдорогим и сверхценным видом рыбы на турецком берегу.В украинскую бытность Крыма браконьеры, пользуясь несовершенством украинского законодательства, промышляли камбалу-калкана у берегов Крымского полуострова. Они пользовались варварскими методами вылова, что наносило рыбным запасам Черного моря у берегов полуострова огромный урон, отметил он.В 2011 году, по сведениям заместителя директора Института биологии южных морей (ИнБЮМ) по научной работе Александра Болтачева, более 600 тысяч тонн черноморского вылова в год приходилось на Турцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублейУщерб на миллион: браконьер попался на вылове осетра в Азовском мореСпасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами

