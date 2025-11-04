https://crimea.ria.ru/20251104/umer-byvshiy-vitse-prezident-ssha-dik-cheyni-1150653236.html

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Занимавший пост вице-президента США с 2001 по 2009 годы Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя портала Punchbowl...

2025-11-04T15:47

2025-11-04T15:47

2025-11-04T15:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Занимавший пост вице-президента США с 2001 по 2009 годы Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя портала Punchbowl Джейка Шермана.Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне, штат Небраска. Был членом Республиканской партии, работал в администрациях четырех президентов. В период президентства Джорджа Буша-старшего был министром обороны. С января 2001-го по январь 2009 года занимал должность вице-президента при Джордже Буше-младшем. По мнению Washington Post, был "самым влиятельным вице-президентом в истории США".Чейни сыграл ключевую роль в формировании внешней политики США после терактов 11 сентября. Один из главных идеологов вторжения в Ирак в 2003 году, активно продвигал идею об оружии массового поражения, которая впоследствии не подтвердилась. Также известен как сторонник "расширенных методов допроса" (в частности, имитация утопления) в отношении подозреваемых в терроризме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

