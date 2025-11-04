Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
Занимавший пост вице-президента США с 2001 по 2009 годы Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя портала Punchbowl... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T15:47
2025-11-04T15:23
сша
в мире
политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150653123_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_c60ae47e2e36f880cae82941198df787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Занимавший пост вице-президента США с 2001 по 2009 годы Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя портала Punchbowl Джейка Шермана.Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне, штат Небраска. Был членом Республиканской партии, работал в администрациях четырех президентов. В период президентства Джорджа Буша-старшего был министром обороны. С января 2001-го по январь 2009 года занимал должность вице-президента при Джордже Буше-младшем. По мнению Washington Post, был "самым влиятельным вице-президентом в истории США".Чейни сыграл ключевую роль в формировании внешней политики США после терактов 11 сентября. Один из главных идеологов вторжения в Ирак в 2003 году, активно продвигал идею об оружии массового поражения, которая впоследствии не подтвердилась. Также известен как сторонник "расширенных методов допроса" (в частности, имитация утопления) в отношении подозреваемых в терроризме.
сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150653123_159:0:1024:649_1920x0_80_0_0_2e075b7b298269623c9cc518bc668265.jpg
1920
1920
true
сша, в мире, политика, новости
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет

15:47 04.11.2025
 
© AP Photo David J. PhillipБывший вице-президент США Дик Чейни
Бывший вице-президент США Дик Чейни - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo David J. Phillip
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Занимавший пост вице-президента США с 2001 по 2009 годы Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя портала Punchbowl Джейка Шермана.
"Ему было 84 года. Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов", – сказано в сообщении.
Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне, штат Небраска. Был членом Республиканской партии, работал в администрациях четырех президентов. В период президентства Джорджа Буша-старшего был министром обороны.
С января 2001-го по январь 2009 года занимал должность вице-президента при Джордже Буше-младшем. По мнению Washington Post, был "самым влиятельным вице-президентом в истории США".
Чейни сыграл ключевую роль в формировании внешней политики США после терактов 11 сентября. Один из главных идеологов вторжения в Ирак в 2003 году, активно продвигал идею об оружии массового поражения, которая впоследствии не подтвердилась. Также известен как сторонник "расширенных методов допроса" (в частности, имитация утопления) в отношении подозреваемых в терроризме.
Лента новостейМолния