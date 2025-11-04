https://crimea.ria.ru/20251104/udary-po-ukraine-segodnya-v-odesse-povrezhdeny-energoobekty-1150650420.html
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
В Одессе поврежден порт и объекты энергетического комплекса. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T12:22
2025-11-04T12:22
2025-11-04T12:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе поврежден порт и объекты энергетического комплекса. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.Отмечается, что серия взрывов прогремела во вторник днем.С возгоранием борются украинские пожарные и нацгвардия.Ранее бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью американским СМИ сообщил, что украинские власти боятся реакции жителей на регулярные отключения электроэнергии предстоящей зимой по всей стране.Накануне несколько областей Украины остались без света из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры. Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ударила по предприятиям ВПК на УкраинеУдары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктураНочные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
Ударами по Украине сегодня повреждены энергетика и портовая инфраструктура в Одессе
12:22 04.11.2025 (обновлено: 12:27 04.11.2025)