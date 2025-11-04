Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/udary-po-ukraine-segodnya-v-odesse-povrezhdeny-energoobekty-1150650420.html
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
В Одессе поврежден порт и объекты энергетического комплекса. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T12:22
2025-11-04T12:27
украина
одесса
удары по украине
взрыв
в мире
новости
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650063_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_93f30ea78b885087eaa95504c7ac31d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе поврежден порт и объекты энергетического комплекса. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.Отмечается, что серия взрывов прогремела во вторник днем.С возгоранием борются украинские пожарные и нацгвардия.Ранее бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью американским СМИ сообщил, что украинские власти боятся реакции жителей на регулярные отключения электроэнергии предстоящей зимой по всей стране.Накануне несколько областей Украины остались без света из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры. Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ударила по предприятиям ВПК на УкраинеУдары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктураНочные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
украина
одесса
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650063_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_eecea4d25ba1ef13ff445878b867b990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, одесса, удары по украине, взрыв, в мире, новости, энергосистема украины
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты

Ударами по Украине сегодня повреждены энергетика и портовая инфраструктура в Одессе

12:22 04.11.2025 (обновлено: 12:27 04.11.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Одессе
Украинские пожарные в Одессе
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе поврежден порт и объекты энергетического комплекса. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что серия взрывов прогремела во вторник днем.
"Вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры", - сказано в сообщении.
С возгоранием борются украинские пожарные и нацгвардия.
Ранее бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью американским СМИ сообщил, что украинские власти боятся реакции жителей на регулярные отключения электроэнергии предстоящей зимой по всей стране.
Накануне несколько областей Украины остались без света из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры. Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура
Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
 
УкраинаОдессаУдары по УкраинеВзрывВ миреНовостиЭнергосистема Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04У Крымского моста выросли очереди с обеих сторон
12:56На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики
12:50Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
12:30Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
12:22Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
12:09В Риме частично упавшая башня возле Колизея может полностью разрушиться
11:52Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма
11:38Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
11:23Киев "до смерти" напуган реакцией украинцев на отключения света зимой
11:04ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют
10:57Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
10:45Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области
10:39Танец единства – в "Артеке" устроили большой танцевальный флешмоб
10:10Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму
09:56Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
09:36Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
09:10В России появится два новых праздника
08:33Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки
08:12Встреча Мишустина и Си Цзиньпина в Китае – главное
07:3785 украинских беспилотников сбили над Россией
Лента новостейМолния