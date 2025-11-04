https://crimea.ria.ru/20251104/sarmaty-na-boevom-dezhurstve-i-den-narodnogo-edinstva-v-krymu-glavnoe-1150660715.html

"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное

"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 04.11.2025

"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное

Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году. Премьер-министр России Михаил Мишустин и РИА Новости Крым, 04.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели 30-ю традиционную встречу в Пекине. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев сделал заявление о необходимости окончания украинского конфликта. В России и Крыму отметили День народного единства. В России утверждены два новых праздника.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Новейшие разработки оборонки РФ Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", приуроченной ко Дню народного единства.Кроме того, российский лидер акцентировал, что разработка стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" имеет историческое значение для народа России.Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает и новейшие разработки могут найти применение при добыче полезных ископаемых.Мишустин в КНРПремьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели 30-ю традиционную встречу в Пекине, по итогам которой приняли совместное коммюнике, согласовывающее ряд политических и экономических решений двух стран. Всего подписано 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Россия и Китай продолжат работу над укреплением сотрудничества по линии БРИКС и ШОС.Уитакер, Зеленский и помощь ЕСКонфликт на Украине должен быть завершен. Об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявил прибывший в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, это единственный жизнеспособный путь вперед.Сам Зеленский во вторник комментировал европейский "план урегулирования из 12 пунктов". Он заявил украинским СМИ, что Европа не показывала Киеву свой план.Также во вторник стало известно о том, что Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Таким образом, общий объем помощи ЕС Киевскому режиму с 2022 года достиг около 180 миллиардов евро.Атаки ВСУ по регионам РоссииСилы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных атак на регионы России. Как сообщили в Минобороны, ночью над восемью регионами страны было уничтожено 85 беспилотников ВСУ, половина из которых – над Воронежской областью. В Республике Башкортостан обломки БПЛА упали на территории промышленного комплекса города Стерлитамак. Как сообщил глава региона Радий Хабиров, погибших и пострадавших нет. В Нижегородской области обломки беспилотников упали на жилые дома, в Свердловске Луганской Народной Республики один человек ранен в результате удара ВСУ по многоквартирному жилому дому, жителей эвакуировали.Редкоземельные металлыПрезидент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован во вторник на сайте Кремля.День народного единстваПрезидент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь Дня народного единства и поздравил россиян с праздником. В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации.Праздничные мероприятия также прошли в Крыму и Севастополе. В "Артеке" по случаю праздника провели большой танцевальный флэшмоб, в Новом Херсонесе в Севастополе - большой фестиваль.Новые праздники в РоссииПрезидент России Владимир Путин установил два новых праздника – День коренных малочисленных народов России и День языков РФ. Соответствующие указы во вторник размещены на сайте официального опубликования правовых актов. День языков Российской Федерации будут отмечать 8 сентября. День коренных малочисленных народов – 30 апреля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

