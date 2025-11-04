https://crimea.ria.ru/20251104/rossiya-rasshiryaet-zonu-kontrolya-v-donbasse--chasti-vsu-v-okruzhenii-1150651170.html

Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Российская армия продолжает расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения группировки противника в Донбассе. Об этом сообщается в своде Минобороны во вторник.Кроме того, отражено 10 атак противника, который пытался вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска в Донбассе, а также пресечено три попытки иностранных наемников деблокировать окружение подразделений ВСУ из района Гришино в ДНР."Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской областиНовости СВО: потери киевского режима вырослиНачальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации

