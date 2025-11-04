Рейтинг@Mail.ru
Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении - РИА Новости Крым, 04.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251104/rossiya-rasshiryaet-zonu-kontrolya-v-donbasse--chasti-vsu-v-okruzhenii-1150651170.html
Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
Российская армия продолжает расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения группировки противника в Донбассе. Об этом сообщается в своде Минобороны во... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T12:50
2025-11-04T12:50
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Российская армия продолжает расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения группировки противника в Донбассе. Об этом сообщается в своде Минобороны во вторник.Кроме того, отражено 10 атак противника, который пытался вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска в Донбассе, а также пресечено три попытки иностранных наемников деблокировать окружение подразделений ВСУ из района Гришино в ДНР."Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении

Армия России расширила зону контроля в Донбассе и сжала в кольцо части ВСУ – Минобороны

12:50 04.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М2" группировки "Центр"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М2 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Российская армия продолжает расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения группировки противника в Донбассе. Об этом сообщается в своде Минобороны во вторник.

"В населенном пункте Красноармейск штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В жилой застройке микрорайона Пригородный освобождено четыре здания, в восточной части Центрального района освобождено 31 здание в частном секторе. Также продолжается зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР, освобождены 24 здания", – сказано в сообщении.

Кроме того, отражено 10 атак противника, который пытался вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска в Донбассе, а также пресечено три попытки иностранных наемников деблокировать окружение подразделений ВСУ из района Гришино в ДНР.
"Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСобытия в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарии
 
