Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
2025-11-04T12:50
2025-11-04T12:50
2025-11-04T12:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Российская армия продолжает расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения группировки противника в Донбассе. Об этом сообщается в своде Минобороны во вторник.Кроме того, отражено 10 атак противника, который пытался вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска в Донбассе, а также пресечено три попытки иностранных наемников деблокировать окружение подразделений ВСУ из района Гришино в ДНР."Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской областиНовости СВО: потери киевского режима вырослиНачальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Российская армия продолжает расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения группировки противника в Донбассе. Об этом сообщается в своде Минобороны во вторник.
"В населенном пункте Красноармейск штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В жилой застройке микрорайона Пригородный освобождено четыре здания, в восточной части Центрального района освобождено 31 здание в частном секторе. Также продолжается зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР, освобождены 24 здания", – сказано в сообщении.
Кроме того, отражено 10 атак противника, который пытался вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска в Донбассе, а также пресечено три попытки иностранных наемников деблокировать окружение подразделений ВСУ из района Гришино в ДНР.
"Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
