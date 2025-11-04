Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 04.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251104/reyd-v-sevastopole-zakryli-1150660915.html
Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе вечером во вторник катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T20:30
2025-11-04T20:32
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
Рейд в Севастополе закрыли

В Севастополе остановили морской транспорт

20:30 04.11.2025 (обновлено: 20:32 04.11.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния