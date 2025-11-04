https://crimea.ria.ru/20251104/reyd-v-sevastopole-zakryli-1150660915.html
Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе вечером во вторник катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
