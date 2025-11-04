Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности направлять резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта,... РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности направлять резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством РФ. Действие закона распространяется на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. На них будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы. Отмечается, что речь идет о направлении резервистов на объекты только на территории своего региона.О планах по привлечению резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России ранее заявлял замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности направлять резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.
"Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации могут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента РФ", – прописано в документе.
Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством РФ. Действие закона распространяется на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве.
На них будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы. Отмечается, что речь идет о направлении резервистов на объекты только на территории своего региона.
О планах по привлечению резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан к мероприятиям по защите объектов в глубине территории России ранее заявлял замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
