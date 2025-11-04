https://crimea.ria.ru/20251104/na-solntse-proizoshla-ochen-silnaya-vspyshka-1150661211.html
На Солнце произошла очень сильная вспышка
На Солнце произошла очень сильная вспышка - РИА Новости Крым, 04.11.2025
На Солнце произошла очень сильная вспышка
Вечером во вторник на Солнце произошла сильная вспышка класса Х. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T20:47
2025-11-04T20:47
2025-11-04T20:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вечером во вторник на Солнце произошла сильная вспышка класса Х. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В Лаборатории также напомнили, что 22 года назад европейским космическим аппаратом SOHO была зафиксирована самая сильная солнечная вспышка за первую четверть текущего столетия. Событие произошло 4 ноября 2003 года в 22:53 по московскому времени. "Точный балл вспышки так и не был измерен, поскольку детекторы спутника GOES (по данным которого нарисован красный график) зашкалило на уровне X17.4. Под этим значением событие и вошло в каталоги. Реальный балл вспышки считается равным X40 - X45", - отметили ученые.Ранее во вторник астрономы спрогнозировали, что рост солнечной активности продолжает расти и уже в ближайшее время выбросы плазмы могут задевать Землю и провоцировать геомагнитные возмущения. За минувшие сутки на Солнце зарегистрировано пять сильных вспышек уровня M. Самое сильное событие с конца сентября – вспышка балла M5.0 – произошло в середине дня в понедельник.Специалисты связывают частоту вспышек с разворотом Солнца той стороной к Земле, где сейчас бушуют два больших центра активности. Ранее светило поворачивалось к нашей планете таким образом в середине октября, тогда ученые фиксировали 10-кратный рост вспышечной активности.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
космос
На Солнце произошла очень сильная вспышка
На Солнце произошла очень сильная вспышка класса Х – ученые
20:47 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вечером во вторник на Солнце произошла сильная вспышка класса Х. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Происходит солнечная вспышка уровня X1.8 (очень сильная). Началась в 20:15", - уточнили ученые.
В Лаборатории также напомнили, что 22 года назад европейским космическим аппаратом SOHO была зафиксирована самая сильная солнечная вспышка за первую четверть текущего столетия. Событие произошло 4 ноября 2003 года в 22:53 по московскому времени.
"Точный балл вспышки так и не был измерен, поскольку детекторы спутника GOES (по данным которого нарисован красный график) зашкалило на уровне X17.4. Под этим значением событие и вошло в каталоги. Реальный балл вспышки считается равным X40 - X45", - отметили ученые.
Ранее во вторник астрономы спрогнозировали, что рост солнечной активности
продолжает расти и уже в ближайшее время выбросы плазмы могут задевать Землю и провоцировать геомагнитные возмущения. За минувшие сутки на Солнце зарегистрировано пять сильных вспышек уровня M. Самое сильное событие с конца сентября – вспышка балла M5.0
– произошло в середине дня в понедельник.
Специалисты связывают частоту вспышек с разворотом Солнца той стороной к Земле, где сейчас бушуют два больших центра активности. Ранее светило поворачивалось к нашей планете таким образом в середине октября, тогда ученые фиксировали 10-кратный рост вспышечной активности.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность
за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
