Мать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартире
В Челябинске по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержана ее мать. Об этом сообщили в Следкоме РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T14:46
2025-11-04T14:46
2025-11-04T14:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Челябинске по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержана ее мать. Об этом сообщили в Следкоме РФ.3 ноября в квартире дома по улице 250-летия правоохранители обнаружили тело 5-летней девочки, спрятанное в диване.После обнаружение тела ребенка с колото-резаными ранами силовики оперативно установили место нахождения подозреваемой в совершении преступления на территории Башкортостана и доставили женщину в территориальный следственный отдел. В данный момент она находится на допросе.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствие планирует предъявить обвинение ее матери и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Челябинске по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержана ее мать. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
3 ноября в квартире дома по улице 250-летия правоохранители обнаружили тело 5-летней девочки, спрятанное в диване.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летняя жительница Республики Башкортостан с сентября 2025 года посуточно арендовывала квартиру в Челябинске. Тело ребенка в диване обнаружила собственница жилья после выселения подозреваемой", - сказано в сообщении.
После обнаружение тела ребенка с колото-резаными ранами силовики оперативно установили место нахождения подозреваемой в совершении преступления на территории Башкортостана и доставили женщину в территориальный следственный отдел. В данный момент она находится на допросе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствие планирует предъявить обвинение ее матери и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.