Мать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартире

Мать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартире - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Мать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартире

В Челябинске по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержана ее мать. Об этом сообщили в Следкоме РФ.

2025-11-04

2025-11-04T14:46

2025-11-04T14:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Челябинске по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержана ее мать. Об этом сообщили в Следкоме РФ.3 ноября в квартире дома по улице 250-летия правоохранители обнаружили тело 5-летней девочки, спрятанное в диване.После обнаружение тела ребенка с колото-резаными ранами силовики оперативно установили место нахождения подозреваемой в совершении преступления на территории Башкортостана и доставили женщину в территориальный следственный отдел. В данный момент она находится на допросе.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствие планирует предъявить обвинение ее матери и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

