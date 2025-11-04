Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин
Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин
Пробки перед пунктами досмотра у Крымского моста продолжают расти. К 6:00 со стороны Керчи и Тамани скопилось 490 машин, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Пробки перед пунктами досмотра у Крымского моста продолжают расти. К 6:00 со стороны Керчи и Тамани скопилось 490 машин, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.С утра и в течение дня проезд к пунктам досмотра был свободен. Очереди начали скапливаться в 13:00 - тогда проезда ждали 128 авто. Спустя час затор удвоился.В понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин

В пробке перед Крымским мостом сейчас стоят 490 машин из Керчи и Тамани

16:08 04.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Пробки перед пунктами досмотра у Крымского моста продолжают расти. К 6:00 со стороны Керчи и Тамани скопилось 490 машин, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
С утра и в течение дня проезд к пунктам досмотра был свободен. Очереди начали скапливаться в 13:00 - тогда проезда ждали 128 авто. Спустя час затор удвоился.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 193 транспортных средства. Время ожидания около часа. Ручной досмотр со стороны Керчи ожидают 297 автомобилей. Время – около часа", - сказано в сообщении.
В понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.
Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
