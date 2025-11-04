https://crimea.ria.ru/20251104/krymskiy-most-seychas--v-probke-490-mashin-1150654295.html
Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин
Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин
Пробки перед пунктами досмотра у Крымского моста продолжают расти. К 6:00 со стороны Керчи и Тамани скопилось 490 машин, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T16:08
2025-11-04T16:08
2025-11-04T16:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_57ce35ea07edab724dfa2a650ac6ac77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Пробки перед пунктами досмотра у Крымского моста продолжают расти. К 6:00 со стороны Керчи и Тамани скопилось 490 машин, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.С утра и в течение дня проезд к пунктам досмотра был свободен. Очереди начали скапливаться в 13:00 - тогда проезда ждали 128 авто. Спустя час затор удвоился.В понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_a9958ebbe4ca0b7745b5a0a4e3fd00fa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин
В пробке перед Крымским мостом сейчас стоят 490 машин из Керчи и Тамани