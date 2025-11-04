Крымский мост сейчас – пробки выросли вдвое

https://crimea.ria.ru/20251104/krymskiy-most-seychas--probki-vyrosli-vdvoe-1150652005.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. За час пробки у пунктов досмотра перед Крымским мостом выросли вдвое. Сейчас со стороны Керчи и Тамани проезда ждут 270 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.С утра и в течение дня проезд к пунктам досмотра был свободен. Очереди начали скапливаться в 13:00 - тогда проезда ждали 128 авто.В понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

