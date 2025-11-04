Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251104/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-vtornika-1150661825.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
К вечеру вторника у Крымского моста перед пунктами досмотра со стороны Керчи в пробке стоят 247 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T21:18
2025-11-04T21:20
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_6ee7960c4e839cea2e60b744aabede83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. К вечеру вторника у Крымского моста перед пунктами досмотра со стороны Керчи в пробке стоят 247 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.С утра и в течение дня проезд к пунктам досмотра был свободен. Очереди начали скапливаться в 13:00 - тогда проезда ждали 128 авто. Спустя час затор удвоился. и в течение дня пробки с обеих сторон мостового перехода кратно увеличивались.В понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_3847c31c578be093341928ef43dce139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят 247 машин

21:18 04.11.2025 (обновлено: 21:20 04.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. К вечеру вторника у Крымского моста перед пунктами досмотра со стороны Керчи в пробке стоят 247 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 247 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.
С утра и в течение дня проезд к пунктам досмотра был свободен. Очереди начали скапливаться в 13:00 - тогда проезда ждали 128 авто. Спустя час затор удвоился. и в течение дня пробки с обеих сторон мостового перехода кратно увеличивались.
В понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.
Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное
22:26В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
22:11Путин сделал заявление о системе "Орешник"
21:58"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
21:54Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
21:40Юрий Николаев – биография
21:26В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык
21:18Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
21:02Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
20:47На Солнце произошла очень сильная вспышка
20:41Киев получил две системы Patriot от Германии
20:30Рейд в Севастополе закрыли
20:20В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры
19:48Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки
19:33Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
19:19Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией
18:56В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
18:39Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
18:18Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
18:03Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Лента новостейМолния