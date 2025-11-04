Рейтинг@Mail.ru
Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новую комету в созвездии Девы. О новом небесном теле и о том, как было сделано это открытие, РИА Новости Крым рассказал сам астроном.

Предрассветное открытие

"Открытие сделано утром 2 ноября. Я наблюдал предрассветную зону, снимал небольшими экспозициями, снял достаточно много площадок, а на следующий день обрабатывал информацию вручную и в поле моего зрения попал очень яркий объект", – говорит Борисов.

В том, что перед ним именно комета, а не астероид, астроном не сомневался с самого начала, однако сперва принял объект за уже известный. Только обратившись к базе данных Центра малых планет, увидел, что в заданном секторе не должно быть никакой известной кометы.

"Тогда я быстро подготовил и оправил рапорт в Центр малых планет. Сейчас информация уже появилась на международной странице подтверждения комет и находится там в статусе ожидания под обозначением gb00810. На сегодняшний день объект наблюдали 10 обсерваторий и вся эта информация уже видна на страницах подтверждения", – отмечает он.

Движение к Солнцу

"Объект яркий, но очень сложный для наблюдений, потому что виден буквально в нескольких градусах над горизонтом в предрассветном небе. Она не видна глазом, это телескопический объект", – продолжает исследователь.

По его словам, комета движется по направлению к Солнцу. Орбита ее постоянно изменяется и пока еще недостаточно наблюдений, чтобы с уверенностью сказать, какой она будет.

"Комета фактически летит перпендикулярно эклиптике – это та плоскость, по которой вращаются все наши планеты. Приблизительный угол – 100 градусов. Визуальный размер – пол угловой минуты. Для понимания, размер Луны – 30 минут. То есть, одна 60-я часть Луны. Однако размеры ядра, ее масса – это никому еще не известно, это нам еще только предстоит выяснить", – поясняет Борисов.

Сгорит или сохранится

По мнению специалистов Лаборатории Солнечной астрономии РАН, кометная природа нового тела достаточно хорошо различается на изображениях: четко видна кома — облако газа и пыли, окружающее ядро кометы. Однако, дальнейшие перспективы небесного тела в Лаборатории считают пессимистичными.

"Исходя из поступающих данных, новая комета Геннадия Владимировича в данный момент, скорее всего, активно разрушается, что, собственно говоря, могло и стать основной причиной ее видимости. Еще несколько дней назад небесное тело имело в сотни раз более низкую светимость... Разумеется, есть разные варианты, но наиболее естественным объяснением такого роста яркости является быстрый распад", – считают ученые.

Сам Борисов придерживается противоположного мнения. В соответствии с его собственными наблюдениями, комета не набирает слишком большую яркость.

"Вчера я замерял – ее яркость стала даже слабее. Либо это ошибки измерения, на горизонте сейчас плохая погода – облака, дымка, возможно не очень точно определяется, но по моим ощущениям она яркость не сильно набирает или не набирает вообще. Что касается вероятности сгореть, ее перигелий –0,5 астрономической единицы. То есть она не подлетит слишком близко к Солнцу. Но посмотрим, пока все это предварительные оценки, которые еще нечем подтвердить", - говорит астроном.

В 2025 году Борисов уже открыл две новые кометы: C/2025 B2 (Borisov) и C/2025 J1 (Borisov), они стали 14-й и 15-й кометами, обнаруженными им лично. Кроме того, в 2023 году Борисов обнаружил новый околоземный астероид 2022YG, который признан квазиспутником Земли и продолжит вращение вокруг нашей планеты еще около двухсот лет.

Борисов – астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.
Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новую комету в созвездии Девы. О новом небесном теле и о том, как было сделано это открытие, РИА Новости Крым рассказал сам астроном.

Предрассветное открытие

"Открытие сделано утром 2 ноября. Я наблюдал предрассветную зону, снимал небольшими экспозициями, снял достаточно много площадок, а на следующий день обрабатывал информацию вручную и в поле моего зрения попал очень яркий объект", – говорит Борисов.
В том, что перед ним именно комета, а не астероид, астроном не сомневался с самого начала, однако сперва принял объект за уже известный. Только обратившись к базе данных Центра малых планет, увидел, что в заданном секторе не должно быть никакой известной кометы.
"Тогда я быстро подготовил и оправил рапорт в Центр малых планет. Сейчас информация уже появилась на международной странице подтверждения комет и находится там в статусе ожидания под обозначением gb00810. На сегодняшний день объект наблюдали 10 обсерваторий и вся эта информация уже видна на страницах подтверждения", – отмечает он.

Движение к Солнцу

"Объект яркий, но очень сложный для наблюдений, потому что виден буквально в нескольких градусах над горизонтом в предрассветном небе. Она не видна глазом, это телескопический объект", – продолжает исследователь.
По его словам, комета движется по направлению к Солнцу. Орбита ее постоянно изменяется и пока еще недостаточно наблюдений, чтобы с уверенностью сказать, какой она будет.
"Комета фактически летит перпендикулярно эклиптике – это та плоскость, по которой вращаются все наши планеты. Приблизительный угол – 100 градусов. Визуальный размер – пол угловой минуты. Для понимания, размер Луны – 30 минут. То есть, одна 60-я часть Луны. Однако размеры ядра, ее масса – это никому еще не известно, это нам еще только предстоит выяснить", – поясняет Борисов.

Сгорит или сохранится

По мнению специалистов Лаборатории Солнечной астрономии РАН, кометная природа нового тела достаточно хорошо различается на изображениях: четко видна кома — облако газа и пыли, окружающее ядро кометы. Однако, дальнейшие перспективы небесного тела в Лаборатории считают пессимистичными.
"Исходя из поступающих данных, новая комета Геннадия Владимировича в данный момент, скорее всего, активно разрушается, что, собственно говоря, могло и стать основной причиной ее видимости. Еще несколько дней назад небесное тело имело в сотни раз более низкую светимость... Разумеется, есть разные варианты, но наиболее естественным объяснением такого роста яркости является быстрый распад", – считают ученые.
Сам Борисов придерживается противоположного мнения. В соответствии с его собственными наблюдениями, комета не набирает слишком большую яркость.
"Вчера я замерял – ее яркость стала даже слабее. Либо это ошибки измерения, на горизонте сейчас плохая погода – облака, дымка, возможно не очень точно определяется, но по моим ощущениям она яркость не сильно набирает или не набирает вообще. Что касается вероятности сгореть, ее перигелий –0,5 астрономической единицы. То есть она не подлетит слишком близко к Солнцу. Но посмотрим, пока все это предварительные оценки, которые еще нечем подтвердить", - говорит астроном.
В 2025 году Борисов уже открыл две новые кометы: C/2025 B2 (Borisov) и C/2025 J1 (Borisov), они стали 14-й и 15-й кометами, обнаруженными им лично. Кроме того, в 2023 году Борисов обнаружил новый околоземный астроид 2022YG, который признан квазиспутником Земли и продолжит вращение вокруг нашей планеты еще около двухсот лет.
Борисов – астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.
