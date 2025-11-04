https://crimea.ria.ru/20251104/krymskiy-astronom-otkryl-novuyu-kometu--chto-izvestno-o-nebesnom-tele-1150652310.html

Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новую комету в созвездии Девы. О новом небесном теле и о том, как было сделано это открытие, РИА Новости Крым рассказал сам астроном.Предрассветное открытиеВ том, что перед ним именно комета, а не астероид, астроном не сомневался с самого начала, однако сперва принял объект за уже известный. Только обратившись к базе данных Центра малых планет, увидел, что в заданном секторе не должно быть никакой известной кометы."Тогда я быстро подготовил и оправил рапорт в Центр малых планет. Сейчас информация уже появилась на международной странице подтверждения комет и находится там в статусе ожидания под обозначением gb00810. На сегодняшний день объект наблюдали 10 обсерваторий и вся эта информация уже видна на страницах подтверждения", – отмечает он.Движение к СолнцуПо его словам, комета движется по направлению к Солнцу. Орбита ее постоянно изменяется и пока еще недостаточно наблюдений, чтобы с уверенностью сказать, какой она будет."Комета фактически летит перпендикулярно эклиптике – это та плоскость, по которой вращаются все наши планеты. Приблизительный угол – 100 градусов. Визуальный размер – пол угловой минуты. Для понимания, размер Луны – 30 минут. То есть, одна 60-я часть Луны. Однако размеры ядра, ее масса – это никому еще не известно, это нам еще только предстоит выяснить", – поясняет Борисов.Сгорит или сохранитсяПо мнению специалистов Лаборатории Солнечной астрономии РАН, кометная природа нового тела достаточно хорошо различается на изображениях: четко видна кома — облако газа и пыли, окружающее ядро кометы. Однако, дальнейшие перспективы небесного тела в Лаборатории считают пессимистичными.Сам Борисов придерживается противоположного мнения. В соответствии с его собственными наблюдениями, комета не набирает слишком большую яркость.В 2025 году Борисов уже открыл две новые кометы: C/2025 B2 (Borisov) и C/2025 J1 (Borisov), они стали 14-й и 15-й кометами, обнаруженными им лично. Кроме того, в 2023 году Борисов обнаружил новый околоземный астероид 2022YG, который признан квазиспутником Земли и продолжит вращение вокруг нашей планеты еще около двухсот лет.Борисов – астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.

