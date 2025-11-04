Рейтинг@Mail.ru
Киев несет большие потери в людях и технике – новые цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Киев несет большие потери в людях и технике – новые цифры Минобороны
Киев несет большие потери в людях и технике – новые цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Киев несет большие потери в людях и технике – новые цифры Минобороны
Киев за сутки боев на всех направлениях фронта лишился еще 1,3 тысяч боевиков ВСУ, 14 танков и других боевых бронемашин. Об этом сообщается в во вторник в... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T13:37
2025-11-04T13:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех направлениях фронта лишился еще 1,3 тысяч боевиков ВСУ, 14 танков и других боевых бронемашин. Об этом сообщается в во вторник в сводке Минобороны России.Подразделения группировки "Север" уничтожили до 225 боевиков ВСУ, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной разведки, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.В зоне ответственности группы войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 220 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 105 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад горючего.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, потери противника составили до 430 солдат, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 240 человек, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 204 вражеских беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 936 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 837 танков и других боевых бронированных машин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 065 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 800 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окруженииУдары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъектыПопытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
Киев несет большие потери в людях и технике – новые цифры Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех направлениях фронта лишился еще 1,3 тысяч боевиков ВСУ, 14 танков и других боевых бронемашин. Об этом сообщается в во вторник в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки "Север" уничтожили до 225 боевиков ВСУ, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной разведки, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
В зоне ответственности группы войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 220 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 105 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад горючего.
Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, потери противника составили до 430 солдат, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 240 человек, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств.
Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 204 вражеских беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 936 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 837 танков и других боевых бронированных машин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 065 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 800 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
 
