Киев "до смерти" напуган реакцией украинцев на отключения света зимой

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Украинские власти боятся реакции жителей на регулярные отключения электроэнергии предстоящей зимой по всей стране. Об этом заявил бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет РИА Новости.Местные СМИ 16 октября сообщали, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.В ситуации он обвинил Владимира Зеленского, который три года назад не принял во внимание предложенный Кудрицким план децентрализованной генерации электроэнергии.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.Накануне несколько областей Украины остались без света из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры. Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаутВ Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения светаМасштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъект

