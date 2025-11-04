https://crimea.ria.ru/20251104/kiev-do-smerti-napugan-reaktsiey-ukraintsev-na-otklyucheniya-sveta-zimoy-1150648937.html
Киев "до смерти" напуган реакцией украинцев на отключения света зимой
Киев "до смерти" напуган реакцией украинцев на отключения света зимой - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Киев "до смерти" напуган реакцией украинцев на отключения света зимой
Украинские власти боятся реакции жителей на регулярные отключения электроэнергии предстоящей зимой по всей стране. Об этом заявил бывший глава национальной... РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Украинские власти боятся реакции жителей на регулярные отключения электроэнергии предстоящей зимой по всей стране. Об этом заявил бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет РИА Новости.Местные СМИ 16 октября сообщали, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества."Они до смерти напуганы (возможной реакцией общественности - ред.)", - заявил Кудрицкий изданию Politico.В ситуации он обвинил Владимира Зеленского, который три года назад не принял во внимание предложенный Кудрицким план децентрализованной генерации электроэнергии.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.Накануне несколько областей Украины остались без света из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры. Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии.
украина
Киев "до смерти" напуган реакцией украинцев на отключения света зимой
Экс-глава "Укрэнерго" заявил о страхе властей перед реакцией людей на отключения света
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Украинские власти боятся реакции жителей на регулярные отключения электроэнергии предстоящей зимой по всей стране. Об этом заявил бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет РИА Новости.
Местные СМИ 16 октября сообщали, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.
"Они до смерти напуганы (возможной реакцией общественности - ред.)", - заявил Кудрицкий изданию Politico.
В ситуации он обвинил Владимира Зеленского, который три года назад не принял во внимание предложенный Кудрицким план децентрализованной генерации электроэнергии.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Накануне несколько областей Украины остались без света
из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры. Минувшей ночью взрывы прогремели
в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения
электроэнергии.
