https://crimea.ria.ru/20251104/kerch-v-sredu-na-ves-den-ostanetsya-bez-vody--spisok-adresov-1150646035.html

Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов

Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов

Жители нескольких микрорайонов в Керчи в среду на весь день останутся без водоснабжения в связи с работами по реконструкции разводящих сетей. Об этом... РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T18:39

2025-11-04T18:39

2025-11-04T18:39

крым

керчь

вода

вода крыма

вода в крыму

новости крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жители нескольких микрорайонов в Керчи в среду на весь день останутся без водоснабжения в связи с работами по реконструкции разводящих сетей. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что отключения начнутся с 9 утра. Воды не будет ориентировочно до 20:00.Для горожан будет организован подвоз питьевой воды по графику. Список адресов и время подвоза опубликованы в Telegram-канале предприятия. При этом керчанам советуют иметь запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, вода, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество