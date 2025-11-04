https://crimea.ria.ru/20251104/kerch-v-sredu-na-ves-den-ostanetsya-bez-vody--spisok-adresov-1150646035.html
Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
Жители нескольких микрорайонов в Керчи в среду на весь день останутся без водоснабжения в связи с работами по реконструкции разводящих сетей. Об этом... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T18:39
2025-11-04T18:39
2025-11-04T18:39
крым
керчь
вода
вода крыма
вода в крыму
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жители нескольких микрорайонов в Керчи в среду на весь день останутся без водоснабжения в связи с работами по реконструкции разводящих сетей. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что отключения начнутся с 9 утра. Воды не будет ориентировочно до 20:00.Для горожан будет организован подвоз питьевой воды по графику. Список адресов и время подвоза опубликованы в Telegram-канале предприятия. При этом керчанам советуют иметь запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b89bfba22dd681ea7dfabc921e01b1b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, вода, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
В Керчи несколько микрорайонов в среду до вечера останутся без воды