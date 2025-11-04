Рейтинг@Mail.ru
Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
Жители нескольких микрорайонов в Керчи в среду на весь день останутся без водоснабжения в связи с работами по реконструкции разводящих сетей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жители нескольких микрорайонов в Керчи в среду на весь день останутся без водоснабжения в связи с работами по реконструкции разводящих сетей. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что отключения начнутся с 9 утра. Воды не будет ориентировочно до 20:00.Для горожан будет организован подвоз питьевой воды по графику. Список адресов и время подвоза опубликованы в Telegram-канале предприятия. При этом керчанам советуют иметь запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов

В Керчи несколько микрорайонов в среду до вечера останутся без воды

18:39 04.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жители нескольких микрорайонов в Керчи в среду на весь день останутся без водоснабжения в связи с работами по реконструкции разводящих сетей. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
Отмечается, что отключения начнутся с 9 утра. Воды не будет ориентировочно до 20:00.

"В связи с проведением производственных работ по устройству врезки в существующие сети трубопровода по ул. Индустриальное шоссе в рамках выполнения работ по объекту "Реконструкция разводящих сетей" в Керчи будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Блюхера, ул. Индустриальное шоссе, микрорайоны Марат-3 и Марат-4", - сказано в сообщении.

Для горожан будет организован подвоз питьевой воды по графику. Список адресов и время подвоза опубликованы в Telegram-канале предприятия.
При этом керчанам советуют иметь запас воды на время проведения работ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
