Какой сегодня праздник: 4 ноября

Какой сегодня праздник: 4 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Какой сегодня праздник: 4 ноября

В этот день в России отмечают День народного единства, во всем мире – День мужчин. 4 ноября 1493 года Колумб открыл остров Гваделупа, а в 1970 году лайнер...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают День народного единства, во всем мире – День мужчин. 4 ноября 1493 года Колумб открыл остров Гваделупа, а в 1970 году лайнер "Конкорд" в два раза превысил скорость звука. В этот день родились Игорь Тальков и Мэттью Макконахи.Что празднуют в миреЕжегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. У праздника есть историческая подоплека: в этот день 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли Китай-город, таким образом освободив Москву от польских интервентов и положив конец Смутному времени – периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до того, как престол занял первый из династии Романовых. В этот период Россия переживала глубокий кризис, во время которого государство распалось, а борьбу за трон, кроме истинных наследников, вели многочисленные самозванцы.Этот праздник появился в календаре в 2000 году по инициативе Михаила Горбачева. Его идею поддержали многие международные организации, в том числе ООН. С тех пор во многих странах мира в первую субботу ноября отмечают День мужчин. Поскольку первые 40 лет детства в жизни мужчины проходят тяжелее всего, купите ему большой радиоуправляемый вертолет. Или просто вкусно накормите – поесть мужчины тоже любят.Еще сегодня День заботы о себе, День любви и День использования здравого смысла. Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия, Николая.Знаменательные события4 ноября 1493 года известный испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл остров Гваделупа. Изначально он назвал его Санта-Мария Гваделупская Эстремадурская. Правда, населявшие в то время остров карибы-канибалы вряд ли бы согласились с подобным названием. Они это явно продемонстрировали, съев мореплавателя Джованни да Верраццано. Как бы там ни было, в итоге остров стал колонией Франции.В этот день в 1862 году Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет, который стал прототипом для множества видов подобного вооружения. Скорострельность моделей с ручным приводом составляла от 200 до 1000 выстрелов в минуту, а когда на пулемет поставили электропривод, достигла 3000.4 ноября 1922 года английский археолог и египтолог Говард Картер нашел вход в гробницу Тутанхамона. Не пройдет и года, как лорд Джордж Карнарвон, финансировавший раскопки, скоропостижно скончается от воспаления легких. Конечно же, газеты не упустят такого шанса "нагнать жути" и начнут тиражировать гипотезы о "проклятье Тутанхамона", в которое многие верят до сих пор. Правда, большинство участников экспедиции Картера дожили до почтенного возраста, что несколько противоречит истории о "проклятье".В этот день 1946 года был принят устав ЮНЕСКО – специализированного учреждения ООН, занимающегося вопросами образования, науки и культуры. Его основная цель – укрепления мира между государствами. 195 государств стали членами организации.В этот день в 1970 году британо-французский пассажирский авиалайнер "Конкорд" в два раза превысил скорость звука. В 1976 году самолеты поступили в эксплуатацию. С эксплуатации они были сняты в 2003 году после авиакатастрофы при вылете лайнера из французского аэропорта имени Шарля де Голля. За все это время "конкорды" перевезли три миллиона пассажиров.Кто родился4 октября 1894 года родился Павел Рыбалко. В детстве хотел работать токарем, но его призвали на службу во время Первой Мировой войны, а позже – во время Второй Мировой. В мае 1942 года его назначают заместителем командующего 3-й танковой армии. После на его плечи постоянно возлагают восстановление боеспособности крупных бронетанковых соединений, с чем он с успехом справляется. Маршал Рыбалко – дважды Герой Советского Союза.В этот день в 1956 году родился Игорь Тальков, который в детстве не хотел быть музыкантом, хоть и играл на баяне и кастрюльных крышках. Маленький Игорь мечтал стать хоккеистом и даже пытался поступить в школу ЦСКА "Динамо", но не прошел отбор. В 1973 году написал песню "Мне немного жаль", а в 1975 году песню "Доля", от которой сам Тальков и отсчитывал свою профессиональную творческую карьеру.В этот день 1969 года родился популярный актер Мэттью Макконахи. Обладатель наград "Оскар", "Золотой глобус" и "Сатурн". В детстве уроженец штата Нью-Джерси интересовался американским футболом и профессионально выступал за несколько команд. В 1991 году во время обучения в колледже он пробует себя в рекламных роликах, и уже через год ему удается получить роль в сериале "Неразгаданные тайны". Дебют же в "полном метре" состоялся в 1993 году в фильме "Парень с того света".А еще 4 ноября – День рождения у российского певца, поэта, музыканта, автора-исполнителя Сергея Трофимова.

