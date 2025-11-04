Рейтинг@Mail.ru
ЕС выделил Киеву еще 1,8 миллиарда евро - РИА Новости Крым, 04.11.2025
ЕС выделил Киеву еще 1,8 миллиарда евро
ЕС выделил Киеву еще 1,8 миллиарда евро - РИА Новости Крым, 04.11.2025
ЕС выделил Киеву еще 1,8 миллиарда евро
Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T16:19
2025-11-04T16:19
украина
европейский союз (ес)
западная помощь украине
в мире
экономика
коллективный запад
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС, общий объем помощи киевскому режиму с 2022 года достиг около 180 миллиардов евро.Отмечается, что финансирование направлено в первую очередь на "укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления". Общая сумма европейской помощи Украине с 2022 года достигла 179,8 миллиарда евро.Киевский режим с 2022 года получил финансовую помощь со стороны Евросоюза на сумму 178 млрд евро и все эти средства пошли на убийство граждан Украины, заявляла в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что изыскивать новые средства для Киева еврочиновникам становится все сложнее, несмотря на то, что европейцам уже пришлось "затянуть пояса по горло".
украина
украина, европейский союз (ес), западная помощь украине
ЕС выделил Киеву еще 1,8 миллиарда евро

Евросоюз выделил Украине новый транш помощи на 1,8 миллиарда евро

16:19 04.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС, общий объем помощи киевскому режиму с 2022 года достиг около 180 миллиардов евро.
"Украина получит 1,8 миллиарда евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility", – сказано в заявлении.
Отмечается, что финансирование направлено в первую очередь на "укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления". Общая сумма европейской помощи Украине с 2022 года достигла 179,8 миллиарда евро.
Киевский режим с 2022 года получил финансовую помощь со стороны Евросоюза на сумму 178 млрд евро и все эти средства пошли на убийство граждан Украины, заявляла в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что изыскивать новые средства для Киева еврочиновникам становится все сложнее, несмотря на то, что европейцам уже пришлось "затянуть пояса по горло".
