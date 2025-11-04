Рейтинг@Mail.ru
Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму
На горе Аю-Даг в Ялте ночью искали двоих туристов, которые заблудились в темноте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T10:10
2025-11-04T10:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг в Ялте ночью искали двоих туристов, которые заблудились в темноте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.Сообщение о том, что в горах заблудились два человека потупило спасателям накануне в 21:10. На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым- Спас".Спасатели настоятельно рекомендуют походникам не сходить с туристических маршрутов, рассчитывать свои силы и отслеживать время возвращения.
крым, ялта, большая ялта, мчс крыма, горы, горы крыма, происшествия, общество, новости крыма
Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму

На горе Аю-Даг в Крыму спасатели ночью искали двоих туристов

10:10 04.11.2025
 
© МЧС Республики КрымДвое туристов заблудились ночью на Аю-Даге
Двое туристов заблудились ночью на Аю-Даге
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг в Ялте ночью искали двоих туристов, которые заблудились в темноте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.
Сообщение о том, что в горах заблудились два человека потупило спасателям накануне в 21:10. На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым- Спас".

"Туристы были обнаружены на восточном склоне горы. В медпомощи они не нуждались. Спасатели вывели их к служебному автомобилю и доставили к остановке общественного транспорта. Также с туристами провели профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне", - сказано в сообщении.

Спасатели настоятельно рекомендуют походникам не сходить с туристических маршрутов, рассчитывать свои силы и отслеживать время возвращения.
