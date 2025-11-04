https://crimea.ria.ru/20251104/dvoe-turistov-zabludilis-nochyu-na-gore-ayu-dag-v-krymu-1150645883.html
Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму
На горе Аю-Даг в Ялте ночью искали двоих туристов, которые заблудились в темноте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг в Ялте ночью искали двоих туристов, которые заблудились в темноте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.Сообщение о том, что в горах заблудились два человека потупило спасателям накануне в 21:10. На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым- Спас".Спасатели настоятельно рекомендуют походникам не сходить с туристических маршрутов, рассчитывать свои силы и отслеживать время возвращения.
