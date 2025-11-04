https://crimea.ria.ru/20251104/avto-oprokinulos-cherez-otboynik-v-sochi--pogibli-dve-zhenschiny-1150654617.html

Авто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщины

Авто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщины - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Авто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщины

Девушка и женщина погибли в аварии в Сочи. Об этом сообщили в краевом главке МВД РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Девушка и женщина погибли в аварии в Сочи. Об этом сообщили в краевом главке МВД РФ.Отмечается, что ДТП произошло во вторник днем в селе Нижняя Хобза Лазаревского района города.На месте трагедии работают правоохранительные органы. Проводится проверка случившегося и устанавливаются обстоятельства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи, дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, новости