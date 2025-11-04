Рейтинг@Mail.ru
Авто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщины
Авто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщины
Девушка и женщина погибли в аварии в Сочи. Об этом сообщили в краевом главке МВД РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Девушка и женщина погибли в аварии в Сочи. Об этом сообщили в краевом главке МВД РФ.Отмечается, что ДТП произошло во вторник днем в селе Нижняя Хобза Лазаревского района города.На месте трагедии работают правоохранительные органы. Проводится проверка случившегося и устанавливаются обстоятельства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Девушка и женщина погибли в аварии в Сочи. Об этом сообщили в краевом главке МВД РФ.
Отмечается, что ДТП произошло во вторник днем в селе Нижняя Хобза Лазаревского района города.
"67-летний местный житель за рулем Shevrolet Niva совершил наезд на металлическое ограждение, после чего машина перевернулась. ️В результате ДТП пострадал водитель, скончались 22-летняя девушка на месте происшествия и 68-летняя женщина в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
На месте трагедии работают правоохранительные органы. Проводится проверка случившегося и устанавливаются обстоятельства.
