Врач назвал норму рыбы для детей и взрослых в неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Для получения необходимого числа витаминов и микроэлементов взрослому человеку следует съедать 600 граммов рыбы в неделю, а начинать прикорм ребенка рыбой можно с 8 месяцев. Об этом рассказал педиатр, доктор медицинских наук, завкафедрой пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Анатолий Моисеев.В рыбе промышленного производства сбалансированное количество белков и жиров, что особенно важно при введении прикорма. Кроме того, такая рыба проходит спецконтроль на микробиологическую и химическую безопасность, например, на предмет содержания ртути, обозначил собеседник."На первом году жизни в 8 месяцев мы начинаем от 5 граммов до 30, с 9-10 месяцев доходим до 60 граммов, это на первом году жизни. От 1 года до 3, приблизительно 2-3 раза в неделю по 70 грамм. Затем от 3 лет до 7 лет рекомендуется 2-3 раза в неделю в сумме где-то 350 граммов, с 7 до 11 лет - 420 граммов в неделю. Потом уже с 12 лет - рацион уже, как и у взрослых, 450-600 граммов в неделю. И это уже могут быть любые сорта рыбы", - пояснил Моисеев.Взрослому человеку для получения в нормальном количестве Омеги-3 необходимо употреблять около 600 граммов рыбы в неделю, добавил он.В рыбе также содержится большое количество полезных веществ, которых нет в других продуктах.При этом препарат Омега-3 не в силах полноценно заменить рыбу, поскольку в рыбе есть еще и белки, которые работают в совокупности с полиненасыщенными жирными кислотами, уточнил он.Ранее глава одного из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко и глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла.Также сообщалось, что на Керченском полуострове в водохранилище выпустили больше 50 тысяч мальков белого толстолобика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном и Азовском морях измельчала рыбаПроизводство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы

