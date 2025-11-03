Рейтинг@Mail.ru
Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков
Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков
Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков
Великобритания может потерять как свой монархический строй, так и территорию Шотландии. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совфеда Алексей... РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Великобритания может потерять как свой монархический строй, так и территорию Шотландии. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.Пушков отметил, что по мнению Верхофстадта Шотландия является "самой проеэсовской частью Британии", и это, в свою очередь, является ничем иным, как призывом к отделению Шотландии от Великобритании, то есть "покушением на территориальную целостность Британии".По мнению сенатора, британцам следует опасаться "кукловодов и махинаторов из Брюсселя, а никак не России".Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер призовет лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.
новости, мнения, алексей пушков, политика, великобритания, брюссель, еспч
Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков

Великобритания может лишиться монархии и Шотландии из-за кукловодов и махинаторов – Пушков

16:41 03.11.2025
 
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Великобритания может потерять как свой монархический строй, так и территорию Шотландии. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Великобритания может лишиться не только монархии, но и Шотландии. Из Брюсселя шотландцев призывают к отделению от Соединенного Королевства евроманьяки, типа экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта. Он заявил, что поддерживает любой путь, который позволит Шотландии вернуться в состав Евросоюза", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что по мнению Верхофстадта Шотландия является "самой проеэсовской частью Британии", и это, в свою очередь, является ничем иным, как призывом к отделению Шотландии от Великобритании, то есть "покушением на территориальную целостность Британии".
По мнению сенатора, британцам следует опасаться "кукловодов и махинаторов из Брюсселя, а никак не России".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер призовет лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.
Новости Мнения Алексей Пушков Политика Великобритания Брюссель ЕСПЧ
 
