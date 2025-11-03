https://crimea.ria.ru/20251103/velikobritaniya-mozhet-lishitsya-monarkhii-i-shotlandii---pushkov-1150638729.html

Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков

2025-11-03T16:41

алексей пушков

политика

великобритания

брюссель

еспч

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Великобритания может потерять как свой монархический строй, так и территорию Шотландии. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.Пушков отметил, что по мнению Верхофстадта Шотландия является "самой проеэсовской частью Британии", и это, в свою очередь, является ничем иным, как призывом к отделению Шотландии от Великобритании, то есть "покушением на территориальную целостность Британии".По мнению сенатора, британцам следует опасаться "кукловодов и махинаторов из Брюсселя, а никак не России".Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер призовет лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.

новости, мнения, алексей пушков, политика, великобритания, брюссель, еспч