Рейтинг@Mail.ru
В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251103/v-tsentre-rima-rukhnula-istoricheskaya-bashnya-vozle-kolizeya---video-1150637893.html
В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео - РИА Новости Крым, 03.11.2025
В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
В центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T15:04
2025-11-03T15:27
италия
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/03/1150637742_0:108:362:312_1920x0_80_0_0_ffcdfa781fc57eb43b34678c13bdab30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские и сотрудники пожарной охраны оцепили площадь, примыкающую к проспекту Императорских форумов, движение в пешеходной зоне ограничено.Известно, что рухнувшая башня Конти находилась на реставрации, на объекте трудились рабочие.Как сообщает газета Messaggero, из-под завалов извлекли четырех рабочих, состояние одно из них тяжелое. Все пострадавшие являются рабочими, занятыми на реконструкции башни.Спустя полтора часа произошло новое обрушение: облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи, пишет РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемостиКартина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе
италия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/03/1150637742_0:21:362:293_1920x0_80_0_0_7cb031570fab2811d843cd65211b10d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
италия, происшествия, в мире, новости, видео
В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео

В центре Рима возле Колизея обвалилась историческая башня – пострадали люди

15:04 03.11.2025 (обновлено: 15:27 03.11.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские и сотрудники пожарной охраны оцепили площадь, примыкающую к проспекту Императорских форумов, движение в пешеходной зоне ограничено.
Известно, что рухнувшая башня Конти находилась на реставрации, на объекте трудились рабочие.
Как сообщает газета Messaggero, из-под завалов извлекли четырех рабочих, состояние одно из них тяжелое. Все пострадавшие являются рабочими, занятыми на реконструкции башни.
Спустя полтора часа произошло новое обрушение: облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи, пишет РИА Новости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
Картина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе
 
ИталияПроисшествияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
15:41ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть
15:04В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
14:27Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
14:21На Солнце произошла рекордная вспышка - активность светила еще усилится
14:02Новости СВО: потери киевского режима выросли
13:34Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
13:26В Севастополе возобновили движение морского транспорта
13:14Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
13:02365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны
12:49Для севастопольских хозяек подешевел борщ
12:23Рейд в Севастополе закрыт
12:15Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
12:10Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос
11:55На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей
11:32Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - премьер Госсовета КНР
11:03Пожароопасный сезон в Севастополе закончился
10:43Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура
10:03Землетрясение в Афганистане: гибель 20 человек и руины Голубой мечети
09:51Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
Лента новостейМолния