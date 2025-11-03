https://crimea.ria.ru/20251103/v-tsentre-rima-rukhnula-istoricheskaya-bashnya-vozle-kolizeya---video-1150637893.html
В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео - РИА Новости Крым, 03.11.2025
В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
В центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни, передает корреспондент РИА Новости.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские и сотрудники пожарной охраны оцепили площадь, примыкающую к проспекту Императорских форумов, движение в пешеходной зоне ограничено.Известно, что рухнувшая башня Конти находилась на реставрации, на объекте трудились рабочие.Как сообщает газета Messaggero, из-под завалов извлекли четырех рабочих, состояние одно из них тяжелое. Все пострадавшие являются рабочими, занятыми на реконструкции башни.Спустя полтора часа произошло новое обрушение: облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи, пишет РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемостиКартина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе
15:04 03.11.2025 (обновлено: 15:27 03.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские и сотрудники пожарной охраны оцепили площадь, примыкающую к проспекту Императорских форумов, движение в пешеходной зоне ограничено.
Известно, что рухнувшая башня Конти находилась на реставрации, на объекте трудились рабочие.
Как сообщает газета Messaggero, из-под завалов извлекли четырех рабочих, состояние одно из них тяжелое. Все пострадавшие являются рабочими, занятыми на реконструкции башни.
Спустя полтора часа произошло новое обрушение: облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи, пишет РИА Новости.
