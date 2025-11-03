В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео

https://crimea.ria.ru/20251103/v-tsentre-rima-rukhnula-istoricheskaya-bashnya-vozle-kolizeya---video-1150637893.html

В центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни, передает корреспондент РИА Новости.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские и сотрудники пожарной охраны оцепили площадь, примыкающую к проспекту Императорских форумов, движение в пешеходной зоне ограничено.Известно, что рухнувшая башня Конти находилась на реставрации, на объекте трудились рабочие.Как сообщает газета Messaggero, из-под завалов извлекли четырех рабочих, состояние одно из них тяжелое. Все пострадавшие являются рабочими, занятыми на реконструкции башни.Спустя полтора часа произошло новое обрушение: облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи, пишет РИА Новости.

