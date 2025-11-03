Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое - РИА Новости Крым, 03.11.2025
В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
В Ростовской области провели совместное мероприятие для любителей бега и рыбалки, назвав его "поплавочным рыбатлоном". Об этом сообщает МЧС Ростовской области,... РИА Новости Крым, 03.11.2025
спорт
рыбалка
новости
ростовская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области провели совместное мероприятие для любителей бега и рыбалки, назвав его "поплавочным рыбатлоном". Об этом сообщает МЧС Ростовской области, поскольку безопасность такой необычной активности обеспечивали сотрудники ведомства.Как уточнили в пресс-службе, спасатели провели мастер-классы по правилам пожарной безопасности, а также разрешили участники "рыбатлона" примерить боевую одежду огнеборцев и посидеть в кабине пожарного автомобиля.Ранее сообщалось, что за последние два десятилетия количество рыбаков в России увеличилось на 20%, причем молодежи стало больше.
спорт, рыбалка, новости, ростовская область
В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое

В Ростовской области "поплавочный рыбатлон" объединил любителей бега и рыбалки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области провели совместное мероприятие для любителей бега и рыбалки, назвав его "поплавочным рыбатлоном". Об этом сообщает МЧС Ростовской области, поскольку безопасность такой необычной активности обеспечивали сотрудники ведомства.
"Необычное мероприятие, "поплавочный рыбатлон", в природном парке Киммерия объединил любителей бега и рыбалки. Участники чередовали дистанцию в 1 километр и ловлю рыбы. Общий улов составил 38 рыбин от крохотного бычка до полукилограммового карася", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, спасатели провели мастер-классы по правилам пожарной безопасности, а также разрешили участники "рыбатлона" примерить боевую одежду огнеборцев и посидеть в кабине пожарного автомобиля.
Ранее сообщалось, что за последние два десятилетия количество рыбаков в России увеличилось на 20%, причем молодежи стало больше.
