В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое - РИА Новости Крым, 03.11.2025
В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
В Ростовской области провели совместное мероприятие для любителей бега и рыбалки, назвав его "поплавочным рыбатлоном". Об этом сообщает МЧС Ростовской области,... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T16:02
2025-11-03T16:02
2025-11-03T15:56
спорт
рыбалка
новости
ростовская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области провели совместное мероприятие для любителей бега и рыбалки, назвав его "поплавочным рыбатлоном". Об этом сообщает МЧС Ростовской области, поскольку безопасность такой необычной активности обеспечивали сотрудники ведомства.Как уточнили в пресс-службе, спасатели провели мастер-классы по правилам пожарной безопасности, а также разрешили участники "рыбатлона" примерить боевую одежду огнеборцев и посидеть в кабине пожарного автомобиля.Ранее сообщалось, что за последние два десятилетия количество рыбаков в России увеличилось на 20%, причем молодежи стало больше.
В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
В Ростовской области "поплавочный рыбатлон" объединил любителей бега и рыбалки