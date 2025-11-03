Рейтинг@Mail.ru
В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251103/v-nepale-sem-chelovek-pogibli-i-chetvero-propali-pri-skhode-laviny-1150639263.html
В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины
В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины - РИА Новости Крым, 03.11.2025
В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины
Семь человек погибли и четверо пропали без вести в результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг-Ри в Непале, сообщила полиция страны. РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T17:34
2025-11-03T17:21
горы
непал
происшествия
альпинизм
тибет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/08/1119030670_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_b8febf7ba19d2f72af6b9adf3e7ba959.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и четверо пропали без вести в результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг-Ри в Непале, сообщила полиция страны."Среди погибших – трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала", - сообщил заместитель суперинтенданта полиции округа Долакха Гьян Кумар Махато изданию Kathmandu Post.Он отметил, что четыре человека получили ранения. По его словам, лавина сошла, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг-Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма-Кханг (6332 метра).Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что 15 человек, включая иностранных альпинистов и непальских гидов, не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале в понедельник утром.Согласно последним данным, спасательные работы были приостановлены после наступления вечера. Ранее спасательные работы были отложены из-за ограничений на полёты в регионе Ролвалинг, которые требуют специального административного разрешения для полетов вертолетов. Даже после получения разрешения неблагоприятные погодные условия привели к дальнейшей задержке.Ялунг-Ри-Химал - гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
горы
непал
тибет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/08/1119030670_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_8b981b376e66451253ca7bd70efc8e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горы, непал, происшествия, альпинизм, тибет
В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины

В Непале семь человек погибли и четверо пропали без вести при сходе лавины

17:34 03.11.2025
 
© РИА Новости . Юрий Сенкевич / Перейти в фотобанкЭверест
Эверест - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Юрий Сенкевич
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и четверо пропали без вести в результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг-Ри в Непале, сообщила полиция страны.
"Среди погибших – трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала", - сообщил заместитель суперинтенданта полиции округа Долакха Гьян Кумар Махато изданию Kathmandu Post.
Он отметил, что четыре человека получили ранения. По его словам, лавина сошла, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг-Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма-Кханг (6332 метра).
Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что 15 человек, включая иностранных альпинистов и непальских гидов, не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале в понедельник утром.
Согласно последним данным, спасательные работы были приостановлены после наступления вечера. Ранее спасательные работы были отложены из-за ограничений на полёты в регионе Ролвалинг, которые требуют специального административного разрешения для полетов вертолетов. Даже после получения разрешения неблагоприятные погодные условия привели к дальнейшей задержке.
Ялунг-Ри-Химал - гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГорыНепалПроисшествияАльпинизмТибет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:54Как найти всех бронзовых котов Евпатории - ФОТО
18:37Севастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города
18:21Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство
17:42Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств
17:34В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины
17:10Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"
16:41Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков
16:19Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон
16:02В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
15:41ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть
15:04В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
14:27Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
14:21На Солнце произошла рекордная вспышка - активность светила еще усилится
14:02Новости СВО: потери киевского режима выросли
13:34Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
13:26В Севастополе возобновили движение морского транспорта
13:14Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
13:02365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны
12:49Для севастопольских хозяек подешевел борщ
12:23Рейд в Севастополе закрыт
Лента новостейМолния