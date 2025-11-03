https://crimea.ria.ru/20251103/v-nepale-sem-chelovek-pogibli-i-chetvero-propali-pri-skhode-laviny-1150639263.html

В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины

В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины - РИА Новости Крым, 03.11.2025

В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины

Семь человек погибли и четверо пропали без вести в результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг-Ри в Непале, сообщила полиция страны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и четверо пропали без вести в результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг-Ри в Непале, сообщила полиция страны."Среди погибших – трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала", - сообщил заместитель суперинтенданта полиции округа Долакха Гьян Кумар Махато изданию Kathmandu Post.Он отметил, что четыре человека получили ранения. По его словам, лавина сошла, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг-Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма-Кханг (6332 метра).Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что 15 человек, включая иностранных альпинистов и непальских гидов, не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале в понедельник утром.Согласно последним данным, спасательные работы были приостановлены после наступления вечера. Ранее спасательные работы были отложены из-за ограничений на полёты в регионе Ролвалинг, которые требуют специального административного разрешения для полетов вертолетов. Даже после получения разрешения неблагоприятные погодные условия привели к дальнейшей задержке.Ялунг-Ри-Химал - гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

