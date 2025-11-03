https://crimea.ria.ru/20251103/udary-po-ukraine-ot-vzryvov-postradala-kriticheskaya-infrastruktura-1150633255.html

Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура

2025-11-03T10:43

2025-11-03T10:43

2025-11-03T10:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. Об этом сообщают местные СМИ и главы регионов.Так, руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, в своем Telegram-канале, что в регионе взрывами повреждена энергетическая инфраструктура.При этом чиновник не уточняет, какие конкретно объекты повреждены.В подконтрольной Киеву части Херсонской области также было громко минувшей ночью."Били по критической инфраструктуре", - заявил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, взрыв прогремел в понедельник в городе Конотоп Сумской области. Об этом информирует украинский телеканал "Общественное"."В Конотопе был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".По информации этого же издания взрывы гремели в понедельник в Днепропетровске и в Харькове.Ранее сообщалось, что в Полтавской области в ночь на субботу был атакован объект газодобывающей отрасли, в результате удара вспыхнул пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам УкраиныУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиНа Украине после взрывов аварийно отключают свет

