Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251103/udary-po-ukraine-ot-vzryvov-postradala-kriticheskaya-infrastruktura-1150633255.html
Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура
Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура
Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. Об этом сообщают местные СМИ и главы регионов. РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T10:43
2025-11-03T10:45
удары по украине
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_333:508:3071:2048_1920x0_80_0_0_f58145da0eb770ccef6174849294dd1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. Об этом сообщают местные СМИ и главы регионов.Так, руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, в своем Telegram-канале, что в регионе взрывами повреждена энергетическая инфраструктура.При этом чиновник не уточняет, какие конкретно объекты повреждены.В подконтрольной Киеву части Херсонской области также было громко минувшей ночью."Били по критической инфраструктуре", - заявил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, взрыв прогремел в понедельник в городе Конотоп Сумской области. Об этом информирует украинский телеканал "Общественное"."В Конотопе был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".По информации этого же издания взрывы гремели в понедельник в Днепропетровске и в Харькове.Ранее сообщалось, что в Полтавской области в ночь на субботу был атакован объект газодобывающей отрасли, в результате удара вспыхнул пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам УкраиныУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиНа Украине после взрывов аварийно отключают свет
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_506:124:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ca8047dd1f70e03077d13cba23a4aa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура

Взрывы прогремели в пяти областях Украины – разрушена критическая инфраструктура

10:43 03.11.2025 (обновлено: 10:45 03.11.2025)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. Об этом сообщают местные СМИ и главы регионов.
Так, руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, в своем Telegram-канале, что в регионе взрывами повреждена энергетическая инфраструктура.
"Есть повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на сейчас все потребители запитаны", - написал он.
При этом чиновник не уточняет, какие конкретно объекты повреждены.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области также было громко минувшей ночью.
"Били по критической инфраструктуре", - заявил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.
Кроме того, взрыв прогремел в понедельник в городе Конотоп Сумской области. Об этом информирует украинский телеканал "Общественное".
"В Конотопе был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По информации этого же издания взрывы гремели в понедельник в Днепропетровске и в Харькове.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области в ночь на субботу был атакован объект газодобывающей отрасли, в результате удара вспыхнул пожар.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
На Украине после взрывов аварийно отключают свет
 
Удары по УкраинеУкраинаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
13:02365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны
12:49Для севастопольских хозяек подешевел борщ
12:23Рейд в Севастополе закрыт
12:15Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
12:10Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос
11:55На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей
11:32Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - премьер Госсовета КНР
11:03Пожароопасный сезон в Севастополе закончился
10:43Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура
10:03Землетрясение в Афганистане: гибель 20 человек и руины Голубой мечети
09:51Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
09:12Финалистка конкурса "Ты супер!" из Крыма Дарина Мигаль получила стипендию
08:42В Черном и Азовском морях измельчала рыба
08:06Мощное землетрясение в Афганистане: что известно о жертвах и разрушениях
07:45Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дрона
07:07Почему метан из Черного моря не используют в промышленности
00:01До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 ноября
23:20Над Крымом отработала ПВО
Лента новостейМолния