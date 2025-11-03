https://crimea.ria.ru/20251103/udar-vsu-po-podstantsii-v-rylske---bez-sveta-svyshe-16-tysyach-chelovek-1150643321.html
Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек
Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек
ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей, сообщил губернатор РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T23:01
2025-11-03T23:01
2025-11-03T23:01
александр хинштейн
курская область
рыльск
потери всу
отключение электроэнергии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн."В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции. Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки", - написал он в Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что ситуацию "держит на контроле".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
рыльск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, курская область, рыльск, потери всу , отключение электроэнергии, новости
Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек
ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске - без света остались свыше 16 тыс потребителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции. Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что ситуацию "держит на контроле".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.