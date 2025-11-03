Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек
2025-11-03T23:01
2025-11-03T23:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн."В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции. Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки", - написал он в Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что ситуацию "держит на контроле".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек

23:01 03.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции. Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что ситуацию "держит на контроле".
