Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
Российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T12:15
2025-11-03T12:28
украина
новости сво
армия и флот
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
новости
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ударными беспилотниками нанесен удар по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ, уточнили в ведомстве. "Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заверили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что в период с 25 по 31 октября, также, отвечая на террористические атаки киевского режима, ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по ВПК Украины.
украина, новости сво, армия и флот, гиперзвуковые ракеты "кинжал", новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине

Армия России ударила "Кинжалами" по объектам Украины в ответ на террористские атаки Киева

12:15 03.11.2025 (обновлено: 12:28 03.11.2025)
 
Ракета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", - говорится в сообщении.
Кроме того, ударными беспилотниками нанесен удар по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ, уточнили в ведомстве.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заверили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в период с 25 по 31 октября, также, отвечая на террористические атаки киевского режима, ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по ВПК Украины.
