https://crimea.ria.ru/20251103/rossiya-udarila-po-predpriyatiyam-vpk-na-ukraine--1150634175.html

Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине

Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине

Российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T12:15

2025-11-03T12:15

2025-11-03T12:28

украина

новости сво

армия и флот

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

новости

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:125:1754:1112_1920x0_80_0_0_f489f9b3c52b6e261188b6abe36d6c14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ударными беспилотниками нанесен удар по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ, уточнили в ведомстве. "Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заверили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что в период с 25 по 31 октября, также, отвечая на террористические атаки киевского режима, ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по ВПК Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дронаНовости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиковПресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска

https://crimea.ria.ru/20251103/udary-po-ukraine-ot-vzryvov-postradala-kriticheskaya-infrastruktura-1150633255.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, армия и флот, гиперзвуковые ракеты "кинжал", новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины)