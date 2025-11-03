https://crimea.ria.ru/20251103/rossiya-udarila-po-predpriyatiyam-vpk-na-ukraine--1150634175.html
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
Российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T12:15
2025-11-03T12:15
2025-11-03T12:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ударными беспилотниками нанесен удар по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ, уточнили в ведомстве. "Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заверили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что в период с 25 по 31 октября, также, отвечая на террористические атаки киевского режима, ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по ВПК Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дронаНовости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиковПресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
Армия России ударила "Кинжалами" по объектам Украины в ответ на террористские атаки Киева
12:15 03.11.2025 (обновлено: 12:28 03.11.2025)