Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T12:23
2025-11-03T12:25
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах остановки морского сообщения не говорится. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют компенсационные маршруты.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе закрыли движение катеров и паромов

12:23 03.11.2025 (обновлено: 12:25 03.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
О причинах остановки морского сообщения не говорится. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют компенсационные маршруты.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости Крыма
 
Лента новостейМолния