Пожароопасный сезон в Севастополе закончился

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился пожароопасный сезон спустя семь месяцев после начала. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Решение обусловлено устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха, установлением дождливой осенней погоды и отсутствием угрозы возникновения лесных и ландшафтных пожаров, пояснили в пресс-службе правительства.Власти региона отмечают, что благодаря закрытию лесов для посещений, удалось избежать трагедий и масштабных пожаров.Также в пресс-службе напоминают, что длинные выходные – повод насладиться осенними прогулками. Однако, оправляясь на природу, не стоит забывать – открытый огонь, выброшенная спичка или окурок могут вызвать пожар, и нужно беречь природу.Ранее в Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе.Однако на территории Крыма с 1 апреля продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры на полях и в лесах, сжигать сухую траву.Ранее сообщалось, что с 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число природных пожаровВ Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары – МЧСЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
