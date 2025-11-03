Рейтинг@Mail.ru
Пожароопасный сезон в Севастополе закончился - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Пожароопасный сезон в Севастополе закончился
Пожароопасный сезон в Севастополе закончился - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Пожароопасный сезон в Севастополе закончился
В Севастополе завершился пожароопасный сезон спустя семь месяцев после начала. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T11:03
2025-11-03T10:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился пожароопасный сезон спустя семь месяцев после начала. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Решение обусловлено устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха, установлением дождливой осенней погоды и отсутствием угрозы возникновения лесных и ландшафтных пожаров, пояснили в пресс-службе правительства.Власти региона отмечают, что благодаря закрытию лесов для посещений, удалось избежать трагедий и масштабных пожаров.Также в пресс-службе напоминают, что длинные выходные – повод насладиться осенними прогулками. Однако, оправляясь на природу, не стоит забывать – открытый огонь, выброшенная спичка или окурок могут вызвать пожар, и нужно беречь природу.Ранее в Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе.Однако на территории Крыма с 1 апреля продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры на полях и в лесах, сжигать сухую траву.Ранее сообщалось, что с 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов.
Пожароопасный сезон в Севастополе закончился

Пожароопасный сезон в Севастополе закончился спустя семь месяцев

11:03 03.11.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожароопасный сезон в Крыму
Пожароопасный сезон в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился пожароопасный сезон спустя семь месяцев после начала. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"Сегодня официально завершился пожароопасный сезон. В этом году он продлился семь месяцев", - говорится в сообщении.

Решение обусловлено устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха, установлением дождливой осенней погоды и отсутствием угрозы возникновения лесных и ландшафтных пожаров, пояснили в пресс-службе правительства.
Власти региона отмечают, что благодаря закрытию лесов для посещений, удалось избежать трагедий и масштабных пожаров.
Также в пресс-службе напоминают, что длинные выходные – повод насладиться осенними прогулками. Однако, оправляясь на природу, не стоит забывать – открытый огонь, выброшенная спичка или окурок могут вызвать пожар, и нужно беречь природу.
Ранее в Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе.
Однако на территории Крыма с 1 апреля продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры на полях и в лесах, сжигать сухую траву.
Ранее сообщалось, что с 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов.
