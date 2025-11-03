Рейтинг@Mail.ru
Повышение пошлин на нефть из РФ и землетрясение в Афганистане - главное - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Повышение пошлин на нефть из РФ и землетрясение в Афганистане - главное
Евросоюз продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть. Китай намерен укреплять взаимодействие с Россией, а Москва прорабатывает вопрос отмены виз... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T21:33
2025-11-03T18:12
главное за день
новости
общество
в мире
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюз продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть. Китай намерен укреплять взаимодействие с Россией, а Москва прорабатывает вопрос отмены виз для китайских туристов. Землетрясение в Афганистане унесло жизни 20 человек и частично разрушило Голубую мечеть. В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея. Финалистка конкурса "Ты супер!" из Крыма Дарина Мигаль получила стипендию.Главные новости и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.ЕС планирует повышать пошлины на нефть из РоссииЕврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила официальный представитель ЕК Паула Пиньо."Да, но на данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и наших объявленных мерах. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено", - казала она.Китай намерен взаимодействовать в РоссиейКитай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян."В настоящее время в международной обстановке происходят кардинальные перемены. Китайская сторона готова с российскими коллегами в духе важных договоренностей наших лидеров укреплять стратегический диалог, укреплять взаимодействие во всех областях, чтобы эффективнее защищать наши интересы в области развития и безопасности. Я готов с вами обменяться мнениям по вопросам, которые представляют общие интересы", - сказал Ли Цян.В свою очередь, Россия прорабатывает вопрос отмены виз для китайских туристов."По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения (по отмене виз) для граждан КНР", - сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мощное землетрясение в АфганистанеВ Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть."Двадцать человек погибли, еще 320 ранены", - говорится в сообщении.Падение древней башни в РимеТакже в понедельник в центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни.Территорию оцепили, движение в пешеходной зоне ограничили. Известно, что рухнувшая башня Конти находилась на реставрации, на объекте трудились рабочие.Девочка из Крыма в финале конкурса "Ты супер!"Участвовавшая в конкурсе НТВ "Ты супер!" девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль выступила в финале, состязаясь с еще 11-ю участниками. Она исполнила песню "Солнце Монако".В финал конкурса вместе с Дариной прошли 11 ребят, десятерым из которых - от 14 до 18 лет, они из разных регионов России, а также Грузии и Абхазии.Как финалистка, Дарина Мигаль также получила почетный именной диплом участника, стипендию от благотворительного фонда "Ты супер" и памятные подарки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Повышение пошлин на нефть из РФ и землетрясение в Афганистане - главное

Повышение пошлин на нефть из России и землетрясение в Афганистане – главное за день

21:33 03.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюз продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть. Китай намерен укреплять взаимодействие с Россией, а Москва прорабатывает вопрос отмены виз для китайских туристов. Землетрясение в Афганистане унесло жизни 20 человек и частично разрушило Голубую мечеть. В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея. Финалистка конкурса "Ты супер!" из Крыма Дарина Мигаль получила стипендию.
Главные новости и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

ЕС планирует повышать пошлины на нефть из России

Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"Да, но на данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и наших объявленных мерах. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено", - казала она.
Китай намерен взаимодействовать в Россией

Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"В настоящее время в международной обстановке происходят кардинальные перемены. Китайская сторона готова с российскими коллегами в духе важных договоренностей наших лидеров укреплять стратегический диалог, укреплять взаимодействие во всех областях, чтобы эффективнее защищать наши интересы в области развития и безопасности. Я готов с вами обменяться мнениям по вопросам, которые представляют общие интересы", - сказал Ли Цян.
В свою очередь, Россия прорабатывает вопрос отмены виз для китайских туристов.
"По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения (по отмене виз) для граждан КНР", - сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мощное землетрясение в Афганистане

В Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть.
"Двадцать человек погибли, еще 320 ранены", - говорится в сообщении.
Падение древней башни в Риме

Также в понедельник в центре Рима на Императорских форумах неподалеку от Колизея рухнула часть средневековой башни.
Территорию оцепили, движение в пешеходной зоне ограничили. Известно, что рухнувшая башня Конти находилась на реставрации, на объекте трудились рабочие.
Девочка из Крыма в финале конкурса "Ты супер!"

Участвовавшая в конкурсе НТВ "Ты супер!" девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль выступила в финале, состязаясь с еще 11-ю участниками. Она исполнила песню "Солнце Монако".
В финал конкурса вместе с Дариной прошли 11 ребят, десятерым из которых - от 14 до 18 лет, они из разных регионов России, а также Грузии и Абхазии.
Как финалистка, Дарина Мигаль также получила почетный именной диплом участника, стипендию от благотворительного фонда "Ты супер" и памятные подарки.
