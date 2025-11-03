https://crimea.ria.ru/20251103/pochemu-metan-iz-chernogo-morya-ne-ispolzuyut-v-promyshlennosti-1150601289.html

Почему метан из Черного моря не используют в промышленности

Выделяемого на крымском шельфе Черного моря объема метана недостаточно для использования в промышленных целях. Об этом сообщила старший научный сотрудник отдела

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Выделяемого на крымском шельфе Черного моря объема метана недостаточно для использования в промышленных целях. Об этом сообщила старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Татьяна Малахова."За годы исследования струйных пузырьковых газовыделений, к нам поступали предложения от коммерческих фирм по добыче метана. Приходили коллеги и говорили, дайте нам, пожалуйста, координаты какого-нибудь хорошего сипа (сип – это естественный выход газов, в данном случае на морском дне), который отлично газовыделяет, мы накроем его специальными ловушками и будем отводить газ и использовать его в экономических, промышленных или бытовых целях. Объемы пузырькового газовыделения колеблются, конечно, но для крымского шельфа, например, это десятки литров в сутки. Это очень небольшие объемы в контексте промышленности", – рассказала Малахова.По ее словам, есть и намного более мощные газовыделения, мелководные. Так, на шельфе Болгарии объемы колеблются до 3,5 литров в минуту. Но тем не менее, все равно на данный момент рассматривать струйные метановые газовыделения как источник, который можно использовать, экономически нерентабельно по сравнению с теми газовыми залежами, которые осваиваются сейчас, в том числе и в Черноморском регионе.Черное море отличается своим газовым составом от большинства бассейнов Мирового океана. Исследования метановых газовыделений в Черном море проводятся более 35 лет, но в последние годы особое внимание ученых нацелено на черноморский шельф у берегов Крыма и Кавказа.С момента открытия метановых сипов в Черном море в 1989 году учеными установлены географические координаты свыше 4000 площадок и показано, что на больших глубинах газовые струи полностью растворяются в водной толще. А вот с площадок, расположенных на глубине менее 250 метров, метан может достигать поверхности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море хотят разместить карбоновые полигоныВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

крым, черное море, инбюм, газ, наука и технологии