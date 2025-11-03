https://crimea.ria.ru/20251103/otmena-viz-dlya-kitayskikh-turistov--rossiya-prorabatyvaet-vopros-1150634034.html
Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос
Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос
2025-11-03T12:10
2025-11-03T12:10
2025-11-03T12:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Россия работает над вопросом отмены виз для китайских туристов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.Запуск безвизового режима для туристов из Китая вернет показатели 2019 года, когда китайских гостей в России было 2 миллиона человек в год, ранее заявлял президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, отметив, что новые условия принесут туротрасли РФ больше выгод, чем это было пять лет назад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в РоссиюЧто даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнениеЧто Китай хочет покупать у Крыма
Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос
12:10 03.11.2025 (обновлено: 12:19 03.11.2025)