Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос
Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос
Россия работает над вопросом отмены виз для китайских туристов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступая на 30-й регулярной встрече глав... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T12:10
2025-11-03T12:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Россия работает над вопросом отмены виз для китайских туристов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.Запуск безвизового режима для туристов из Китая вернет показатели 2019 года, когда китайских гостей в России было 2 миллиона человек в год, ранее заявлял президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, отметив, что новые условия принесут туротрасли РФ больше выгод, чем это было пять лет назад.
Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос

Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая - Мишустин

12:10 03.11.2025 (обновлено: 12:19 03.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Сергей Киркач
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Россия работает над вопросом отмены виз для китайских туристов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
"По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения (по отмене виз) для граждан КНР", - сообщил российский премьер.
Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.
Запуск безвизового режима для туристов из Китая вернет показатели 2019 года, когда китайских гостей в России было 2 миллиона человек в год, ранее заявлял президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, отметив, что новые условия принесут туротрасли РФ больше выгод, чем это было пять лет назад.
