https://crimea.ria.ru/20251103/otmena-viz-dlya-kitayskikh-turistov--rossiya-prorabatyvaet-vopros-1150634034.html

Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос

Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос

Россия работает над вопросом отмены виз для китайских туристов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступая на 30-й регулярной встрече глав... РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T12:10

2025-11-03T12:10

2025-11-03T12:19

новости

китай

михаил мишустин

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/75/927967507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_91c776505ea2685a564d00399ab8e80b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Россия работает над вопросом отмены виз для китайских туристов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.Запуск безвизового режима для туристов из Китая вернет показатели 2019 года, когда китайских гостей в России было 2 миллиона человек в год, ранее заявлял президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, отметив, что новые условия принесут туротрасли РФ больше выгод, чем это было пять лет назад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в РоссиюЧто даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнениеЧто Китай хочет покупать у Крыма

китай

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, китай, михаил мишустин, россия, политика