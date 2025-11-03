https://crimea.ria.ru/20251103/novosti-svo-poteri-kievskogo-rezhima-vyrosli-1150635834.html

Новости СВО: потери киевского режима выросли

Новости СВО: потери киевского режима выросли - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Новости СВО: потери киевского режима выросли

В боях за прошедшие сутки безвозвратные потери киевского режима превысили 1485 боевиков, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T14:02

2025-11-03T14:02

2025-11-03T15:31

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_a217c08a9cd09717d93df146195e864a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В боях за прошедшие сутки безвозвратные потери киевского режима превысили 1485 боевиков, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" нанесли поражение вражеским формированиям в Сумской области – бои велись в районе семи населенных пунктов, а также возле Волчанска Харьковской области.На указанном участке Киев лишился свыше 240 боевиков, два броневика, 23 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Сожжены: станция РЭБ и пять складов - четыре с боеприпасами и один с материальными средствами.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, нанеся противнику поражение в окрестностях пяти сел на Харьковщине и двух населенных пунктов в ДНР.За сутки на этой линии фронта потери ВСУ превысили 230 боевиков, также уничтожено: два броневика, 21 автомобиль, пусковая установка РСЗР и 155-мм гаубица М198 из США, десять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки заняли выгодные рубежи и позиции, разгромив ВСУ в районах пяти населенных пунктов в ДНР."Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств и склад горючего", - говорится в сообщении.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, силы боевиков ослаблены возле пяти сел в ДНР и одного на Днепропетровщине."В населенном пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР", - уточнили в Минобороны.Российские силы отразили десять атак противника, питающегося выйти из окружения, в окрестностях Красноармейска."Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров ДНР. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока", - сказано в сводке.За сутки на этом участке безвозвратные потери Киева достигли 225 боевиков. Также уничтожены два американских броневика HMMWV, миномет и пикап добавили в ведомстве.В общей сложности в этом квадрате ВСУ потеряли свыше 490 боевиков, две броневика, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Восток" продавили оборону противника, разгромив силы противника возле трех населенных пунктов в Днепропетровской и двух Запорожской областях."ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронемашину, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада материальных средств", - сообщили в пресс-службе.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных трех пунктов в Запорожской области и двух – на Херсонщине. Как сообщили в Минобороны, уничтожено свыше 70 боевиков киевского режима, а также боевая машина пехоты, 15 автомобилей, американская 155-мм гаубица, пусковая установка ЗРК "Бук", четыре безэкипажных катера, три станции РЭБ, три склада боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств.Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины.Российские силы ПВО за сутки уничтожили 365 украинских беспилотников, авиабомбу и американский реактивный снаряд. Также армия России в окрестностях Купянска продолжает уничтожать окруженную группировку ВСУ, сообщили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиковГлавком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВОНовая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дрона

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии