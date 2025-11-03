https://crimea.ria.ru/20251103/novaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-sbity-64-drona-1150632179.html

Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дрона

Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дрона - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дрона

Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотных летательных аппарата над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T07:45

2025-11-03T07:45

2025-11-03T07:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотных летательных аппарата над Россией, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 2 ноября до 7.00 3 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата: 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, 29 БПЛА – над территорией Саратовской области, четыре БПЛА – над территорией Волгоградской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Ставропольского края", - говорится в сообщении.Накануне вечером также сообщалось, что Российские силы противовоздушной обороны за три часа сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, еще пять дронов ВСУ ликвидировали над Ростовской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

