На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей

На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей

2025-11-03T11:55

2025-11-03T11:55

2025-11-03T12:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей. Об этом сообщает "Укрэнерго", призывая население к бережливому энергопотреблению.В компании призывают население к "бережливому энергопотреблению" и просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00.Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренные отключения света ввели в ряде регионов УкраиныНа Украине гаснет свет и задерживаются поездаГлавком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО

