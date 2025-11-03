https://crimea.ria.ru/20251103/na-ukraine-iz-za-vzryvov-obestocheny-neskolko-oblastey-1150633876.html
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей - РИА Новости Крым, 03.11.2025
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей. Об этом сообщает "Укрэнерго", призывая население к бережливому энергопотреблению. РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T11:55
2025-11-03T11:55
2025-11-03T12:15
украина
укрэнерго
отключение электроэнергии в крыму
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей. Об этом сообщает "Укрэнерго", призывая население к бережливому энергопотреблению.В компании призывают население к "бережливому энергопотреблению" и просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00.Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренные отключения света ввели в ряде регионов УкраиныНа Украине гаснет свет и задерживаются поездаГлавком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО
украина
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей
"Укрэнерго" сообщает об обесточивании нескольких областей из-за взрывов
11:55 03.11.2025 (обновлено: 12:15 03.11.2025)