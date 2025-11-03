Рейтинг@Mail.ru
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей - РИА Новости Крым, 03.11.2025
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей - РИА Новости Крым, 03.11.2025
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей. Об этом сообщает "Укрэнерго", призывая население к бережливому энергопотреблению. РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей. Об этом сообщает "Укрэнерго", призывая население к бережливому энергопотреблению.В компании призывают население к "бережливому энергопотреблению" и просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00.Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии.
украина, укрэнерго, отключение электроэнергии в крыму, новости
На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей

"Укрэнерго" сообщает об обесточивании нескольких областей из-за взрывов

11:55 03.11.2025 (обновлено: 12:15 03.11.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЭлектросети
Электросети
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей. Об этом сообщает "Укрэнерго", призывая население к бережливому энергопотреблению.
"Есть обесточенные потребители в нескольких областях. Самой сложной остается ситуация в Донецкой области. Аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются", - говорится в сообщении.
В компании призывают население к "бережливому энергопотреблению" и просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00.
Минувшей ночью взрывы прогремели в пяти областях Украины и разрушили критическую и энергетическую инфраструктуры. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экстренные отключения света ввели в ряде регионов Украины
На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
Главком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО
 
