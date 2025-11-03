Мощное землетрясение в Афганистане: что известно о жертвах и разрушениях

https://crimea.ria.ru/20251103/moschnoe-zemletryasenie-v-afganistane-chto-izvestno-o-zhertvakh-i-razrusheniyakh-1150632298.html
Число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли, сообщает новостной портал Khaama press. РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли, сообщает новостной портал Khaama press.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
