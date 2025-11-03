Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение в Афганистане: что известно о жертвах и разрушениях - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Мощное землетрясение в Афганистане: что известно о жертвах и разрушениях
Мощное землетрясение в Афганистане: что известно о жертвах и разрушениях - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Мощное землетрясение в Афганистане: что известно о жертвах и разрушениях
Число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли, сообщает новостной портал Khaama press. РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли, сообщает новостной портал Khaama press.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
афганистан
Мощное землетрясение в Афганистане: что известно о жертвах и разрушениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли, сообщает новостной портал Khaama press.
"По меньшей мере восемь человек погибли, и около 200 пострадали в результате землетрясения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице портала в соцсети Х.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
