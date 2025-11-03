https://crimea.ria.ru/20251103/morskoy-port-novorossiyska-zakroyut-dlya-sudov-i-plavsredstv-1150639390.html

Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств

Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств

В Новороссийске во вторник будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T17:42

2025-11-03T17:42

2025-11-03T17:26

новороссийск

новости

учения

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_0:26:3354:1912_1920x0_80_0_0_29f017383c85cf36641494f5fec9ed0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске во вторник будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом предупредили в администрации города-героя.Во время учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации."При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде (гидроциклы, виндсерфинг, сапборд доска и их аналоги), любые виды подводных работ, водолазные спуски (в том числе с берега)", - сказано в тексте.В Крыму регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известноБойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперацииЭвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, учения, безопасность