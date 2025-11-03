Рейтинг@Mail.ru
Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств
Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств
В Новороссийске во вторник будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске во вторник будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом предупредили в администрации города-героя.Во время учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации."При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде (гидроциклы, виндсерфинг, сапборд доска и их аналоги), любые виды подводных работ, водолазные спуски (в том числе с берега)", - сказано в тексте.В Крыму регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известноБойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперацииЭвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств

Морской порт Новороссийска временно закроют для судов и плавсредств из-за учений

17:42 03.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске во вторник будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом предупредили в администрации города-героя.
"Информация от Новороссийской военно-морской базы: 4 ноября в период с 09.00 по 12.00 и с 21.00 по 23.00 спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Во время учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.
"При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде (гидроциклы, виндсерфинг, сапборд доска и их аналоги), любые виды подводных работ, водолазные спуски (в том числе с берега)", - сказано в тексте.
В Крыму регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
