Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - премьер Госсовета КНР
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - премьер Госсовета КНР - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - премьер Госсовета КНР
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T11:32
2025-11-03T11:32
2025-11-03T11:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян."В настоящее время в международной обстановке происходят кардинальные перемены. Китайская сторона готова с российскими коллегами в духе важных договоренностей наших лидеров укреплять стратегический диалог, укреплять взаимодействие во всех областях, чтобы эффективнее защищать наши интересы в области развития и безопасности. Я готов с вами обменяться мнениям по вопросам, которые представляют общие интересы", - сказал Ли Цян в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в узком составе.Он отметил, что в этом году в России и Китае прошли мероприятия, посвященные 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также победы над милитаристской Японией."Наши страны провели торжественные мероприятия, в рамках которых наша дружба дальше углубилась. В рамках этих мероприятий наши лидеры в этом году уже дважды встречались, направляя развитие российско-китайских отношений на высоком уровне", - рассказал Ли Цян.
