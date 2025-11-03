Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - премьер Госсовета КНР

https://crimea.ria.ru/20251103/kitay-gotov-ukreplyat-vzaimodeystvie-s-rossiey---premer-gossoveta-knr-1150633674.html

Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T11:32

2025-11-03T11:32

2025-11-03T11:27

китай

россия

политика

михаил мишустин

правительство россии

новости

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/10/1128212644_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecba69c5b1ce0a6e9b332f6ef90736ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян."В настоящее время в международной обстановке происходят кардинальные перемены. Китайская сторона готова с российскими коллегами в духе важных договоренностей наших лидеров укреплять стратегический диалог, укреплять взаимодействие во всех областях, чтобы эффективнее защищать наши интересы в области развития и безопасности. Я готов с вами обменяться мнениям по вопросам, которые представляют общие интересы", - сказал Ли Цян в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в узком составе.Он отметил, что в этом году в России и Китае прошли мероприятия, посвященные 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также победы над милитаристской Японией."Наши страны провели торжественные мероприятия, в рамках которых наша дружба дальше углубилась. В рамках этих мероприятий наши лидеры в этом году уже дважды встречались, направляя развитие российско-китайских отношений на высоком уровне", - рассказал Ли Цян.

