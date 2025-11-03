Рейтинг@Mail.ru
Финалистка конкурса "Ты супер!" из Крыма Диана Мигаль получила стипендию - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Финалистка конкурса "Ты супер!" из Крыма Диана Мигаль получила стипендию
Финалистка конкурса "Ты супер!" из Крыма Диана Мигаль получила стипендию - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Финалистка конкурса "Ты супер!" из Крыма Диана Мигаль получила стипендию
Участвовавшая в конкурсе НТВ "Ты супер!" девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль выступила в финале, состязаясь с еще 11-ю участниками. Она исполнила песню "Солнце
2025-11-03T09:12
2025-11-03T09:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Участвовавшая в конкурсе НТВ "Ты супер!" девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль выступила в финале, состязаясь с еще 11-ю участниками. Она исполнила песню "Солнце Монако". В финал конкурса вместе с Дианой прошли 11 ребят, десятерым из которых - от 14 до 18 лет, из разных регионов России, а также Грузии и Абхазии. Это Кирилл Тепляков из Челябинской области, Тимофей Дробышев из Краснодарского края, Текла Экаладзе из Грузии, Диана Сабылина из Свердловской области, Руслан Сайпанов из Оренбурга, Мария Саунина из Барнаула, Сабина Ещанова из Ростовской области, Дарья Захарчева из Оренбургской области, Николь Джергения из Абхазии, Матвей Палаткин из Вологды и Арина Ковтун из Новосибирска.Всем конкурсантам удалось тронуть сердца зрителей, но в финале шоу членам жюри все же пришлось сделать непростой выбор. В пятерку лидеров вошли старшие ребята - Мария Саунина, Руслан Сайпанов, Диана Сабылина и Текла Экаладзе. Ну а триумфатором стал 16-летний Кирилл Тепляков. Ему достался уникальный подарок, так необходимый профессиональному музыканту, — настоящая домашняя студия.Подарки вручили и другим ребятам — профессиональные наушники. А еще до совершеннолетия они будут получать стипендию, которая поможет им продолжать заниматься творчеством и развивать свой талант.Как финалистка, Дарина Мигаль также получила почетный именной диплом участника, стипендию от благотворительного фонда "Ты супер" и памятные подарки.Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка из города Саки Дарина Мигаль участвует в музыкальном конкурсе "Ты супер!" на телеканале НТВ. В Крым она приехала из детского дома Воркуты вместе с братом и сестрой, чтобы жить в новой, приемной семье. Девочка занимается танцами и музыкой.7 сентября на канале НТВ стартовал девятый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" – Дарина с песней "Бобр" прошла в следующий этап конкурса.В проекте традиционно принимали участие дети от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, а также приемных и опекунских семьях.В кастинге 9-го сезона свои силы пробовали ребята со всех уголков России и ближнего зарубежья, но на сцену вышли только 50 из них. Участниками 9-го сезона стали ребята из более чем 20 регионов РФ, от Дальнего Востока до южных берегов страны.В составе жюри в этом сезоне были: композитор, народный артист России Игорь Крутой, певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, актер, певец и телеведущий Стас Ярушин и певица, заслуженная артистка России Алсу.Сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами конкурса "Ты супер!"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбоВ Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост"Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино
Финалистка конкурса "Ты супер!" из Крыма Диана Мигаль получила стипендию

Маленькая певица из Крыма Диана Мигаль получила стипендию конкурса "Ты супер!"

09:12 03.11.2025 (обновлено: 09:42 03.11.2025)
 
Дарина Мигаль
Дарина Мигаль
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Участвовавшая в конкурсе НТВ "Ты супер!" девятилетняя крымчанка Дарина Мигаль выступила в финале, состязаясь с еще 11-ю участниками. Она исполнила песню "Солнце Монако".
В финал конкурса вместе с Дианой прошли 11 ребят, десятерым из которых - от 14 до 18 лет, из разных регионов России, а также Грузии и Абхазии. Это Кирилл Тепляков из Челябинской области, Тимофей Дробышев из Краснодарского края, Текла Экаладзе из Грузии, Диана Сабылина из Свердловской области, Руслан Сайпанов из Оренбурга, Мария Саунина из Барнаула, Сабина Ещанова из Ростовской области, Дарья Захарчева из Оренбургской области, Николь Джергения из Абхазии, Матвей Палаткин из Вологды и Арина Ковтун из Новосибирска.
Всем конкурсантам удалось тронуть сердца зрителей, но в финале шоу членам жюри все же пришлось сделать непростой выбор. В пятерку лидеров вошли старшие ребята - Мария Саунина, Руслан Сайпанов, Диана Сабылина и Текла Экаладзе. Ну а триумфатором стал 16-летний Кирилл Тепляков. Ему достался уникальный подарок, так необходимый профессиональному музыканту, — настоящая домашняя студия.
Подарки вручили и другим ребятам — профессиональные наушники. А еще до совершеннолетия они будут получать стипендию, которая поможет им продолжать заниматься творчеством и развивать свой талант.
Как финалистка, Дарина Мигаль также получила почетный именной диплом участника, стипендию от благотворительного фонда "Ты супер" и памятные подарки.
Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка из города Саки Дарина Мигаль участвует в музыкальном конкурсе "Ты супер!" на телеканале НТВ. В Крым она приехала из детского дома Воркуты вместе с братом и сестрой, чтобы жить в новой, приемной семье. Девочка занимается танцами и музыкой.
История маленькой крымчанки Дианы Мигаль
7 сентября на канале НТВ стартовал девятый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" – Дарина с песней "Бобр" прошла в следующий этап конкурса.
В проекте традиционно принимали участие дети от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, а также приемных и опекунских семьях.
В кастинге 9-го сезона свои силы пробовали ребята со всех уголков России и ближнего зарубежья, но на сцену вышли только 50 из них. Участниками 9-го сезона стали ребята из более чем 20 регионов РФ, от Дальнего Востока до южных берегов страны.
В составе жюри в этом сезоне были: композитор, народный артист России Игорь Крутой, певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, актер, певец и телеведущий Стас Ярушин и певица, заслуженная артистка России Алсу.
Сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами конкурса "Ты супер!"
Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост"
Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино
 
