Для севастопольских хозяек подешевел борщ - РИА Новости Крым, 03.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251103/dlya-sevastopolskikh-khozyaek-podeshevel-borsch-1150634534.html
Для севастопольских хозяек подешевел борщ
Для севастопольских хозяек подешевел борщ - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Для севастопольских хозяек подешевел борщ
В Севастополе снизились цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T12:49
2025-11-03T12:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Кроме того, в правительственной пресс-службе напомнили, что для стабилизации цен пролонгировано действие Меморандума с крупнейшими торговыми сетями. Участники соглашения — 122 магазина, которые устанавливают минимальную торговую наценку на социально значимые товары.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал, что Крым почти полностью закрывает свою потребность в овощах борщевого набора, а в бахчевых культурах у республики есть даже переизбыток.
2025
Для севастопольских хозяек подешевел борщ

В Севастополе подешевели овощи "борщевого набора"

12:49 03.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
"Борщевой набор" стал дешевле. Специалисты депсельхоза зафиксировали снижение стоимости свежих помидоров, белокочанной капусты, репчатого лука и моркови", - говорится в сообщении.
Кроме того, в правительственной пресс-службе напомнили, что для стабилизации цен пролонгировано действие Меморандума с крупнейшими торговыми сетями. Участники соглашения — 122 магазина, которые устанавливают минимальную торговую наценку на социально значимые товары.
Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал, что Крым почти полностью закрывает свою потребность в овощах борщевого набора, а в бахчевых культурах у республики есть даже переизбыток.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение
 
