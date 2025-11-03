https://crimea.ria.ru/20251103/dlya-sevastopolskikh-khozyaek-podeshevel-borsch-1150634534.html

Для севастопольских хозяек подешевел борщ

Для севастопольских хозяек подешевел борщ - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Для севастопольских хозяек подешевел борщ

В Севастополе снизились цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T12:49

2025-11-03T12:49

2025-11-03T12:49

новости

севастополь

новости севастополя

цены в крыму

продукты

борщ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122395942_721:52:2498:1051_1920x0_80_0_0_01730ebfe66724a83b9dd6ed6f392ad8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Кроме того, в правительственной пресс-службе напомнили, что для стабилизации цен пролонгировано действие Меморандума с крупнейшими торговыми сетями. Участники соглашения — 122 магазина, которые устанавливают минимальную торговую наценку на социально значимые товары.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал, что Крым почти полностью закрывает свою потребность в овощах борщевого набора, а в бахчевых культурах у республики есть даже переизбыток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоСельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, новости севастополя, цены в крыму, продукты, борщ