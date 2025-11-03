https://crimea.ria.ru/20251103/dlya-sevastopolskikh-khozyaek-podeshevel-borsch-1150634534.html
Для севастопольских хозяек подешевел борщ
В Севастополе снизились цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Кроме того, в правительственной пресс-службе напомнили, что для стабилизации цен пролонгировано действие Меморандума с крупнейшими торговыми сетями. Участники соглашения — 122 магазина, которые устанавливают минимальную торговую наценку на социально значимые товары.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал, что Крым почти полностью закрывает свою потребность в овощах борщевого набора, а в бахчевых культурах у республики есть даже переизбыток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоСельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение
